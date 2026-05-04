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팡파미유·코른베르그 등 유명 빵 맛보고 성심당 케이크는 경품으로···‘전국빵지자랑’ 개최

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본문 요약

가정의 달을 맞아 서울시농수산식품공사가 8~10일 사흘간 가락몰 3층 하늘공원에서 '제3회 전국빵지자랑' 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.

행사 기간 빵 판매 수익금의 일부는 가락시장 내 노숙인 무료 급식소인 '하상바오로의 집'에 기부한다.

서울시농수산식품공사 관계자는 "단순한 먹거리 축제를 넘어 시민 참여형 콘텐츠를 결합한 따뜻한 행사"라며 "전국의 특색 있는 빵도 맛보고 5월의 날씨만큼이나 따뜻하고 특별한 추억을 만들 기회가 되길 바란다"고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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팡파미유·코른베르그 등 유명 빵 맛보고 성심당 케이크는 경품으로···‘전국빵지자랑’ 개최

입력 2026.05.04 11:15

수정 2026.05.04 11:25

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  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제3회 전국빵지자랑 행사 홍보물. 서울시농수산식품공사 인스타그램

제3회 전국빵지자랑 행사 홍보물. 서울시농수산식품공사 인스타그램

가정의 달을 맞아 서울시농수산식품공사가 8~10일 사흘간 가락몰 3층 하늘공원에서 ‘제3회 전국빵지자랑’ 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.

이날 빵축제에는 전국의 유명 베이커리 업체들이 다수 참가한다. 참가 업체들은 행사장에서 직접 빵을 구워 선보인다.

빵축제는 지난 2024년부터 시작해 올해로 3년째를 맞았다. 지난해에는 축제기간 동안 2만여 명의 시민들이 가락몰을 다녀갔다.

올해는 행사 규모와 프로그램을 더욱 풍성하게 만들었다. 서울 15개, 경기 3개, 강원 3개, 대전 1개 등 총 22개 유명 베이커리가 참여해 평소 접하기 어려웠던 지역의 수제빵을 현장에서 직접 맛볼 수 있다.

지난해 참여해 큰 인기를 끌었던 속초의 ‘베이커리가루’, 강릉의 ‘팡파미유’, 춘천의 ‘파머스가든’ 등도 올해 또 참여하고, 수원의 빵명문가 ‘코른베르그’, 천하제빵 아메리칸 치킨쉐프 ‘ㄴ크랙크랙’ 등도 올해 처음으로 참여한다.

빵축제에는 각종 공연과 체험행사도 이어진다. 인디밴드의 공연, 버블&매직쇼, 빵풍선 오마카세, 캐리커처, 페이스페인팅 등 가족 단위로 방문하는 서울시민이 즐길 거리도 다양하게 준비했다.

축제에 참가한 시민을 위해 성심당 케이크, 빵 소비쿠폰, 가락몰 상품권 등 경품도 마련했다.

행사 기간 빵 판매 수익금의 일부는 가락시장 내 노숙인 무료 급식소인 ‘하상바오로의 집’에 기부한다.

서울시농수산식품공사 관계자는 “단순한 먹거리 축제를 넘어 시민 참여형 콘텐츠를 결합한 따뜻한 행사”라며 “전국의 특색 있는 빵도 맛보고 5월의 날씨만큼이나 따뜻하고 특별한 추억을 만들 기회가 되길 바란다”고 전했다.

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