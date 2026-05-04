철원군, 군탄공원 황톳길 6일 재개장···폭염 대응시설 갖춰

강원 철원군은 주민들의 건강 증진을 위해 조성한 ‘군탄공원 황톳길’을 오는 6일부터 재개장한다고 4일 밝혔다.

철원군은 2024년 11월 군탄공원 일원에 황톳길을 조성한 이후 이달까지 이용객 편의와 안전성을 강화하기 위해 배수 개선 등 시설 보완 사업을 지속해서 추진해 왔다.

먼저 배수로를 정비해 우천 시 황톳길 유실 문제를 해결하고, 노면 정비와 휴게시설 보완작업도 진행했다.

또 여름철 이용객의 온열 질환 예방을 위해 ‘쿨링포그 시스템’도 구축했다.

이 시스템은 황톳길 주요 구간에 미세한 물안개를 분사하는 방식으로 운영된다.

자연 친화적인 환경 속에서 맨발 걷기를 즐길 수 있는 ‘군탄공원 황톳길’은 이번 정비와 시설 확충을 통해 체류형 힐링 공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.

장미숙 철원군 녹색성장과장은 “이번 쿨링포그 시스템 도입은 최근 심화하는 여름철 불볕더위에 선제적으로 대응하려는 조치”라며 “주민과 관광객이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 지속해서 시설을 개선해 나가겠다”라고 말했다.