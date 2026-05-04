“기소 땐 정계 은퇴” 승부수 띄운 김관영···무소속 등판 앞두고 전북 선거판 ‘흔들’

김 지사 “한 사람 정치 이익에 자존감 훼손” 이원택 겨냥 정면돌파 선거TF 가동 속 7일 출마 회견 가닥···민주당 ‘불공정 경선’ 뇌관 사법 리스크 낙마·계파 갈등 겹쳐···전북 정국 일당 독점 균열 조짐

6·3 지방선거를 앞두고 전북지사 선거판이 격랑에 휩싸였다. ‘사법 리스크’로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 “기소 시 정계 은퇴”를 선언하며 무소속 출마를 기정사실화하면서다. 민주당 경선 후유증까지 겹치며 장기간 이어진 일당 우위 구도에도 균열이 가고 판세는 다자 대결로 빠르게 재편되고 있다.

4일 정치권에 따르면 김 지사의 무소속 출마는 초읽기에 들어갔다. 김 지사 측은 내부 논의를 사실상 마무리하고 실무 태스크포스(TF)를 가동해 출마 메시지와 비전을 정비 중이다. 이날 경찰 소환 조사를 마친 뒤 오는 7일 전북도청 광장에서 공식 출마 회견을 여는 방안이 유력하게 거론된다.

김 지사는 같은 날 도청 기자간담회에서 ‘내란 방조 사건’을 수사 중인 2차 종합특검과 관련해 “특검이 이 사건을 기소하면 정계를 은퇴하겠다”고 밝혔다. 김 지사는 “자신한다기보다 정치인이 한 발언에 대해 무거운 책임을 져야 한다는 취지”라고 했다. 앞서 의혹을 제기한 이원택 후보를 향해 “정치생명을 걸고 사실을 규명해야 한다”고 했던 기존 입장을 재확인한 셈이다. 이에 대해 이 후보도 “정치생명을 걸겠다”고 밝힌 바 있다.

내란 방조 의혹은 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 당시 전북도가 행정안전부 지침에 따라 청사 폐쇄 등 조치를 이행하고 지역 계엄사령부에 협조했다는 내용이다. 해당 의혹은 이 후보가 집중 제기하며 쟁점화됐다. 조국혁신당 전북도당이 고발을 예고했으나 실제 고발장은 제3자가 제출한 것으로 전해졌다.

김 지사는 “약속은 지킬 것”이라며 “상대가 약속을 지킬지는 당사자에게 물어야 한다”고 했다. 이어 “여기까지 온 것은 한 사람의 정치적 야욕 때문”이라며 “공천 배제를 목표로 전북에 ‘내란 프레임’을 씌웠다”고 직격했다. “그 과정에서 도민과 공직자의 자존감이 크게 훼손됐다”는 주장도 덧붙였다.

김 지사의 사법 리스크는 전북 정국을 뒤흔든 1차 진원지다. 지난해 11월 30일 청년 모임에서의 대리운전비 명목 현금 제공 의혹에 이어 ‘12·3 계엄 사태’ 당시 도청 출입 통제를 둘러싼 의혹이 겹치며 정치적 부담이 급격히 커졌다. 당의 제명 조치와 압수수색, 특검 소환이 이어지며 현직 도지사의 입지는 급격히 좁아졌다.

여파는 곧장 민주당 경선 파행으로 이어졌다. 이원택 의원이 안호영 의원을 1%포인트 차로 누르고 본선 후보로 선출됐지만 공정성 논란이 뒤따랐다. 이 후보 역시 72만7000원 규모 ‘제3자 식사비 대납 의혹’이 제기됐으나 당 윤리감찰단은 ‘문제없음’으로 결론 냈다. 이에 반발한 안 의원은 12일간 단식 농성 끝에 병원으로 이송됐고 당내 갈등은 공개 충돌로 비화했다.

공천 파동의 파장은 본선 구도 전반을 흔들고 있다. 이원택 민주당 후보가 ‘내발적 발전전략’을 앞세워 지지층 결집에 나선 가운데 양정무 국민의힘 후보는 기업 유치와 청년 정책으로 외연 확장을 시도하고 있다. 백승재 진보당 후보와 김성수 후보도 각각 노동 정책과 투자 공약을 내세워 틈새 공략에 나섰다.

결국 이번 전북지사 선거는 단순한 정당 대결을 넘어 인물 경쟁이 교차하는 다자 구도로 전환될 가능성이 커졌다. 장기간 유지돼 온 민주당 우위 체제가 내부 파열음으로 흔들리는 가운데 전북 정치가 기존의 일당 중심 구조를 유지할지, 다당 경쟁 체제로 이동할지를 가늠하는 중대한 분기점이 될 전망이다.