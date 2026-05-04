삼척시, 65세 이상 안질환 시술비 지원···양안 시술 시 최대 60만 원

강원 삼척시는 임원·장호·매원·역둔·마읍·상정 보건진료소 담당 65세 이상 주민을 대상으로 ‘안질환 시술비 지원사업’을 추진한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 고령층에서 빈번하게 발생하는 안질환의 조기 치료를 지원해 시력 저하를 예방하고 의료비 부담을 덜기 위해 마련됐다.

지원 대상은 백내장을 비롯해 망막 질환, 녹내장, 눈물샘 질환 등 안과적 수술이다.

레이저 치료와 유리 체강 내 주사도 포함된다.

1인 1 안 기준 최대 30만 원, 양안 시술 시 최대 60만 원까지 지원한다.

다만 간병비와 상급 병실료, 제 증명료, 보호자 식대 등 비급여 항목과 특수렌즈 비용, 사전 선정 이전에 발생한 의료비 등은 지원 대상에서 제외된다.

삼척시는 별도의 신청 절차 없이 각 보건진료소에서 대상자를 발굴해 안과 전문의 진료가 필요한 경우 지역 의료기관과 연계해 신속히 치료가 이뤄지도록 할 계획이다.

박현숙 삼척시 보건소장은 “안질환은 조기 발견과 치료가 무엇보다 중요한 만큼 이번 사업이 어르신들의 건강한 노후생활에 도움이 되길 바란다”라며 “오는 2027년에는 보다 많은 예산을 확보해 지원 대상을 확대하고, 시민이 체감할 수 있는 의료복지 서비스를 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.