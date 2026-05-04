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충북도 ‘그림책정원 1937’ 한 달 사이 3만여 명 찾아…지역 상권도 활기

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본문 요약

충북도가 국가등록 문화유산인 충북도청 본관에 조성한 '그림책정원 1937'이 지역 대표 문화공간으로 자리 잡고 있다.

충북도 관계자는 "하루 평균 1000명 이상이 그림책정원을 찾고 있다"며 "어린이집과 일반 단체 관람객 등 다양한 계층의 방문이 이어지고 있다"고 설명했다.

충북도는 그림책정원 개관 이후 도청 일원을 찾는 방문객이 급증하면서 주변 상권에 활력이 도는 등 지역 경제에도 긍정적인 변화가 나타나고 있는 것으로 보고 있다.

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충북도 ‘그림책정원 1937’ 한 달 사이 3만여 명 찾아…지역 상권도 활기

입력 2026.05.04 11:34

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북도가 충북도청 본관에 조성한 ‘그림책정원 1937’을 찾는 방문객들이 체험행사를 즐기고 있다. 충북도 제공.

충북도가 충북도청 본관에 조성한 ‘그림책정원 1937’을 찾는 방문객들이 체험행사를 즐기고 있다. 충북도 제공.

충북도가 국가등록 문화유산인 충북도청 본관에 조성한 ‘그림책정원 1937’이 지역 대표 문화공간으로 자리 잡고 있다.

4일 충북도에 따르면 지난달 30일 기준 그림책정원 1937에 3만7000여명이 다녀간 것으로 집계됐다.

충북도 관계자는 “하루 평균 1000명 이상이 그림책정원을 찾고 있다”며 “어린이집과 일반 단체 관람객 등 다양한 계층의 방문이 이어지고 있다”고 설명했다.

충북도는 그림책정원 개관 이후 도청 일원을 찾는 방문객이 급증하면서 주변 상권에 활력이 도는 등 지역 경제에도 긍정적인 변화가 나타나고 있는 것으로 보고 있다.

실제로 지난달 24~26일 ‘청주 국가유산 야행’과 ‘그림책페어’ 등 다양한 문화 행사가 그림책정원 일원에서 열리면서 1만 명 이상의 인파가 도청으로 몰렸다.

충북도는 청주뿐만 아니라 인근 세종과 대전 지역에서도 그림책정원을 찾고 있다고 설명했다.

충북도는 딱딱한 행정 공간이었던 도청을 ‘즐기고 머무를 수 있는 문화공간’으로 바꾼 것이 방문객의 발길을 이끄는 핵심 요인이 된 것으로 보고 있다.

충북도는 160억 원의 사업비를 투입해 국가등록문화유산인 본관 건물을 복합문화공간으로 새로 단장하고, 그림책 도서관과 참여형 콘텐츠를 선보이고 있다.

충북도는 열기를 이어가기 위해 전시 연계 프로그램과 주말 가족 체험, 단체 관람 프로그램 등을 지속해서 운영한다. 특히 하반기에는 새로운 전시 기획에 착수해 콘텐츠 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.

충북도 관계자는 “그림책정원 1937을 중심으로 도청 일대 문화 인프라를 연계해 도심 한가운데서 사람이 모이고 활력이 넘치는 대표 랜드마크로 육성하겠다”고 말했다.

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