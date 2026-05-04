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본문 요약

유상대 한국은행 부총재가 "금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다"고 밝혔다.

이는 경제 성장률이 중동 전쟁에도 불구하고 떨어지지 않았는데, 물가는 예상보다 크게 오를 수 있어 금리 인상 환경이 조성되고 있다는 의미로 해석된다.

그는 "이제 금리 인하 사이클보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 견해"라고 말했다.

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한은 부총재 “금리 인하 멈추고 금리 인상 고민할 때”

입력 2026.05.04 11:39

  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

우즈베키스탄 출장 기자간담회

한은 내부에서 첫 금리 인상 발언

“성장률 예상보다 덜 떨어지고 물가 더 올라”

“5월 금통위서 금리 인상 신호 가능성 열려 있어”

유상대 한국은행 부총재. 한국은행 제공

유상대 한국은행 부총재. 한국은행 제공

유상대 한국은행 부총재가 “금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다”고 밝혔다. 최근 한국은행에서 공개적으로 금리 인상 발언이 나온 건 처음이다.

유 부총재는 아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중인 3일(현지시간) 한 호텔에서 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 유 부총재는 당연직 금통위원이다.

그는 “4월에 금리를 동결할 당시 전쟁으로 인해 성장률은 낮추고 물가는 높여야 할 수 있다고 했는데, 그 후로 지금까지 상황을 보면 성장률은 당초 예상한 2.0%보다 크게 낮아지지 않을 것 같은 느낌을 주고 물가상승률은 2.2%보다 높아질 가능성이 커졌다”고 말했다. 이어 그는 “정부의 여러 물가 정책 대응을 고려하더라도 상당한 상방 압력을 받고 있다”고 진단했다.

유 부총재는 또한 “반도체 사이클이 굉장히 강하게 작용하면서 수출을 중심으로 성장률이 좋아지고, 정부 부양책으로 소비 심리도 많이 살아났다”고 평가했다.

이는 경제 성장률이 중동 전쟁에도 불구하고 떨어지지 않았는데, 물가는 예상보다 크게 오를 수 있어 금리 인상 환경이 조성되고 있다는 의미로 해석된다.

그는 “이제 금리 인하 사이클보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 견해”라고 말했다.

다음 금통위 회의는 이달 28일 열린다. 그는 이번 회의에서 연내 혹은 특정 시점 이후 금리 인상이 가능하다는 신호가 나올 수 있냐는 질문에 “가능성은 열려 있다”고 답했다.

그는 “불확실성이 높은 상황이라 5월 말 금통위까지의 상황을 더 보고 정책을 결정할 것”이라면서 현재의 경기 상황이 5월 말까지 지속될 경우 점도표 형식으로 공개하는 금통위원들의 6개월 금리 전망 분포가 지난 2월 금통위에 비해 전반적으로 상향될 수 있다고도 했다.

그는 경제협력개발기구(OECD)에서 한국의 잠재성장률을 올해 1.71%, 내년 1.57%로 예상한 것을 두고 “한은이 추세적으로 추정한 잠재성장률은 2%에서 2%를 약간 밑도는 수준”이라면서 OECD의 전망은 “좀 과하다”고 밝혔다.

영문번역(English Translation)
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