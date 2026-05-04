제주 마을식당에 ‘옥돔 굽는 AI 로봇’ 뜬다···주방 혁신 실증사업 착수

토평동마을회·희망나래 꿈터 2개소 선정 고령자·장애인 위한 맞춤형 로봇 도입

제주의 마을 식당과 복지 현장에 인공지능(AI) 주방 로봇이 투입된다.

제주도는 올해 서귀포시에 있는 토평동 마을회와 발달장애인 보호작업장 희망나래 꿈터 2곳에 ‘스마트 주방로봇’ 실증사업을 실시한다고 4일 밝혔다.

주요 실증 모델을 살펴보면 토평동 마을회 다목적회관에는 ‘옥돔구이 특화 로봇’이 도입된다. 토평동 마을회 다목적회관은 마을의 대소사인 결혼과 장례는 물론 각종 행사 때마다 주민들이 직접 대규모 음식을 조리해 대접하는 곳이다. 이번 실증 사업은 대규모 음식을 준비할 때 발생하는 단순·반복적인 조리 공정을 로봇이 맡아 주방 업무의 효율성을 높이고, 현장의 일손 부족 문제도 해결할 방침이다.

희망나래 꿈터에는 핸드드립 커피 로봇을 도입해 발달장애인과 로봇이 함께 작업한다.

이번 사업은 고령층 비중이 높은 마을 공동체와 사회복지시설의 조리 환경을 개선하는 데 목적이 있다. 로봇 도입을 통해 조리 종사자들의 고질적인 문제인 근골격계 질환과 연기·열기로 인한 호흡기 질환 예방에도 도움이 될 것으로 기대된다.

도는 내년에도 실증 대상지 4곳을 추가 선정해 범위를 넓히는 한편 도민들이 주방 로봇을 직접 체험할 수 있는 전용 홍보관도 별도로 조성할 계획이다.

이번 사업은 과학기술정보통신부의 ‘스마트빌리지 보급·확산사업’ 공모 선정에 따른 것으로, 2027년까지 2년간 총사업비 25억 원이 투입된다. 단순한 로봇 보급을 넘어 조리 자동화 시스템 구축, 사용자 맞춤형 레시피 개발, 도민 참여형 체험 운영 등을 포괄한다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “이번 사업은 주방이라는 생활 현장에 AI와 로봇 기술을 접목해 도민이 일상에서 기술의 진보를 체감토록 할 것”이라면서 “앞으로도 지역 공동체의 문제를 해결할 수 있는 디지털 전환 과제들을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.