‘1차 고유가 지원금’ 일주일 만에 76% 신청, 1조4013억원 지급···전남·부산·광주 등 80% 넘겨

‘1차 고유가 피해지원금’ 지급 첫 주에 신청 대상자의 76% 이상이 지원금을 신청한 것으로 집계됐다.

4일 행정안전부에 따르면 3일 밤 12시 기준 1차 고유가 지원금 신청자는 246만6596명에 달했다. 지난달 27일 지급 개시 이후 일주일 만에 1차 지급 대상자 322만7785명 중 76.4%가 신청을 마쳤다. 총 지급액은 1조4013억원으로, 1인당 평균 지급액은 56만8000원 정도다.

지급 수단별로는 신용·체크카드가 107만6418명(43.6%)으로 가장 많았고, 이어 선불카드 81만4481명(33.0%), 지역사랑상품권 모바일·카드형 50만8490명(20.6%), 지류형 6만7207명(2.7%) 순으로 나타났다.

지역별 신청률은 전남이 80.9%로 가장 높았다. 이어 부산(80.1%)과 광주(80.1%)에서 80%를 넘겼다. 신청률이 가장 낮은 곳은 충북(70.4%), 강원(71.3%), 경남(73.1%)이었다.

고유가 지원금 1차 지급은 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층을 대상으로 한다. 기초생활수급자는 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 1인당 45만원이 각각 지급된다. 지원 대상자가 비수도권 또는 인구감소지역 주민인 경우 1인당 5만원씩 추가 지급된다. 신청은 5월8일 오후 6시까지 온·오프라인으로 하면 된다.

1차 기간에 신청하지 못한 취약계층은 국민 70%를 대상으로 하는 2차 지급 기간(5월18일∼7월3일)에 신청하면 된다. 피해지원금은 8월31일까지 사용해야 한다. 기한 내에 쓰지 않는 지원금은 소멸된다.