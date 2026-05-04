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본문 요약

지난해 대외무역 증가와 환율 변동성의 영향으로 국내 금융회사의 장외파생상품 거래가 역대 최고치를 기록했다.

한편 장외파생상품 거래는 지난 3년간 2231조원 증가하는 등 꾸준히 성장하는 추세다.

이에 따라 지난해 말 장외파생상품 거래 잔액도 1년 전보다 2% 증가한 1경4632조원으로 집계됐다.

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지난해 환율 변동에 장외파생상품 거래도 껑충···2경6779조원 ‘역대 최대’

입력 2026.05.04 11:43

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 여의도의 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도의 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

지난해 대외무역 증가와 환율 변동성의 영향으로 국내 금융회사의 장외파생상품 거래가 역대 최고치를 기록했다.

금융감독원이 4일 발표한 ‘2025년 금융회사 장외파생상품 거래현황’을 보면, 지난해 국내 금융사의 장외파생상품 거래규모는 2경6779조원으로 전년보다 1.2%(318조원) 증가한 것으로 집계됐다. 역대 최대 규모다.

파생금융상품은 통화나 금리, 주식 등 기초자산의 가격 변동에 따라 가치가 결정되는 상품으로 손실 위험을 회피하려는 데 목적이 있다. 거래소를 거치지 않고 당사자끼리 직접 하는 스와프나 선도(현재 가격으로 미래 일정 시기에 상품을 사고파는) 거래 등을 장외파생상품으로 일컫는다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원으로 가장 많았다. 이어 이자율(6215조원), 주식(634조원), 신용(40조원) 관련 거래 순으로 집계됐다.

특히 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하는 계약인 통화 선도 거래가 1년 전보다 352조원 증가했다. 주식스와프와 통화스와프도 각 179조원, 77조원 불어났다. 지난해 국내 수출 호황과 환율·주식시장 변동성 확대로 헤지 수요가 증가한 데 따른 것이다.

반면 이자율 스와프 거래는 금리 인하 기조 유지로 금리 변동성이 축소되면서 전년보다 438조원 감소했다.

권역별로는 은행 거래 비중이 2경1371조원(79.8%)으로 가장 컸고 증권(3853조원·14.4%), 신탁(1309조원·4.9%) 등 순으로 나타났다. 주요 거래 상대는 외국 금융회사(42.7%), 외은지점(22.2%), 국내은행(14.5%) 순이었다.

한편 장외파생상품 거래는 지난 3년간 2231조원(9.1%) 증가하는 등 꾸준히 성장하는 추세다. 이에 따라 지난해 말 장외파생상품 거래 잔액도 1년 전보다 2% 증가한 1경4632조원으로 집계됐다.

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