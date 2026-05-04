[속보] 이 대통령 “조작기소 특검, 시기·절차 국민의견 수렴해야”

이재명 대통령은 4일 '윤석열 정권 조작기소 특검법'에 대해 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법 정의를 바로 세우는 건 반드시 해야 할 일"이라며 "다만 이에 대한 구체적 시기나 절차에 대해선 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해달라"고 밝혔다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 청와대 브리핑에서 "윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명을 위한 국정조사를 통해 당시 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법 행위와 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌고 이를 바로잡기 위한 특별검사 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다"고 말했다.

청와대 관계자는 "시기와 절차에 대해선 당이 알아서 판단해서 결정하라는 것"이라며 "국정조사나 특검 관련해 지금까지 당이 알아서 해왔던 것이고 당이 필요한 절차를 거치면 될 것"이라고 말했다.