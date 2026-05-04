전남 농수산식품 수출 증가율 21%···전국 평균 3배 웃돌아

전남지역 농수산물 수출 증가율이 올해 1분기 전국 평균을 3배 가까이 웃돈 것으로 나타났다. 김과 미역, 음료 등 주요 품목이 고르게 성장하면서 전남 농수산식품 수출 확대를 이끈 것으로 분석된다.

4일 전남도에 따르면 올 들어 3월 말 현재 전남 농수산물 수출액은 2억1700만 달러로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 20.9% 증가한 규모다. 전국 평균 증가율 7.4%를 크게 넘어선 수치다.

수출 증가세는 김이 주도했다. 김 수출액은 스낵김 등 가공식품 수요 확대에 힘입어 1억800만 달러를 기록했다. 지난해 같은 기간보다 13.6% 늘었으며, 조미김 수출액은 6600만 달러로 20.2% 증가했다.

미역과 음료 품목의 증가 폭도 컸다. 미역 수출액은 904만 달러로 지난해 같은 기간보다 97.9% 늘어 두 배 가까운 성장률을 보였다. 음료는 일본과 중국 수출이 각각 121.1%, 237% 증가하면서 전체 수출액이 1500만 달러로 늘었다.

주요 수출국에서도 증가 흐름이 이어졌다. 러시아 수출 증가율이 69.7%로 가장 높았고 중국 25.8%, 미국 24.4%, 일본 14.8% 순으로 집계됐다. 폴란드 등 유럽 주요국 수출도 47% 이상 증가해 수출 시장이 다변화되고 있는 것으로 전남도는 분석했다.

전남도는 해상 운임 급등과 원자재 가격 상승에 대응해 수출기업 지원을 강화하고 있다. 올해 초부터 멕시코와 인도네시아 등에 시장개척단을 파견했으며, 농수산식품 박람회 참가와 해외 판촉 지원도 추진하고 있다.

수출 농어가와 기업의 비용 부담을 줄이기 위한 지원도 병행하고 있다. 전남도는 농수산식품 특화품목 직불금 43억원을 지원하고, 수출 중소기업에는 수출보험료를 최대 600만원까지 확대 지원하고 있다.

중동지역 분쟁에 따른 물류비 부담 완화 대책도 시행하고 있다. 전남도는 4월부터 중동지역 수출기업 100여개사에 최대 700만원, 그 외 기업에는 최대 300만원의 긴급 수출물류비를 지원한다. 전체 지원 규모는 3억6000만원이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “출 현장의 어려움을 실시간으로 파악해 전남 농수산식품의 수출 영토를 지속해서 넓히겠다”라고 말했다.