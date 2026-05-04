‘10년째 표류’ 대전교도소 이전 사업 재개 수순···법무부, 민간투자사업 공고

사업성 문제로 멈춰섰던 대전교도소 이전 사업이 재개 수순을 밟고 있다. 대전교도소 이전 사업은 당초 2025년 완료를 목표로, 2017년에 이전대상지를 선정했지만 10년 가까이 사업이 지연돼 왔다.

4일 조승래 더불어민주당 국회의원(대전 유성갑)과 대전시에 따르면 법무부는 지난달 30일 대전구치소 신축을 위한 임대형 민간투자사업(BTL) 공고를 냈다. 법무부는 이번 사업을 통해 민간투자 방식으로 대전 유성구 방동 28만2002㎡ 부지에 1700명을 수용할 수 있는 대전구치소를 신축한다. 오는 6월 우선협의대상자를 선정해 민자적격성 검토 등을 거친 뒤 사업시행자가 지정되면 2034년까지 구치소를 신축한다는 계획이다.

대전구치소 신축은 현재 유성구 대정동에 있는 대전교도소를 방동 일대로 이전하는 사업의 일환으로 추진된다. 1984년 현 부지에 자리잡은 대전교도소는 시설 노후화와 과밀 수용 문제로 장기간 이전 필요성이 제기돼 왔다. 2017년에는 대전교도소 이전 사업이 문재인 정부 국정운영 5개년 계획에 지역공약사업으로 반영되고, 이전 대상지까지 확정됐다. 당초 법무부는 2025년까지 대전교도소 이전을 완료한다는 계획이었지만, 후속 조치가 늦어지면서 사업은 계속 지연돼 왔다.

2022년 대전시와 법무부, 한국토지주택공사(LH)가 교도소 이전 개발사업 시행 협약을 체결하기도 했지만, 이 역시 사업성 문제로 발목이 잡혔다. LH가 선투자 방식으로 현 교도소 부지를 개발하고, 개발 토지 매각 등을 통해 2027년까지 새 교도소를 짓는다는 계획이 공기업 예비타당성 조사 과정에서 멈춰섰다. 수익성과 경제성이 낮다는 판단 때문이었다.

장기간 표류하던 사업은 지난해 기획재정부 주관으로 관계기관이 참여하는 실무협의체가 구성되면서 실마리를 찾았다. 기재부와 법무부, 대전시, LH는 실무협의를 통해 전체 교정시설 중 구치소 신축 부분은 법무부가 BTL 사업으로 추진하고, 나머지 부분만 LH가 계획대로 위탁개발하는 방식으로 교도소 이전을 추진하기로 했다. 그 후속 조치로 이번에 법무부의 BTL 사업 공고가 이뤄진 것이다.

구치소 신축 사업 추진에 따라 교도소를 이전하는 본 사업도 속도를 낼 것으로 보인다. LH는 오는 9월쯤 대전교도소 이전·개발사업 시행을 위한 공기업 예비타당성 조사를 다시 신청할 예정이다. 대전교도소 이전이 완료되면 유성구 방동 일대에 구치소를 포함해 모두 3200명을 수용할 수 있는 새로운 교정시설이 들어서게 된다. 시 관계자는 “교도소 이전은 오랜 지역 숙원사업으로, 사업 방식이 최종 결정됨에 따라 정상화 수순을 밟고 있다”며 “LH가 조속한 이전·개발사업에 착수하기 위한 후속 절차를 준비하고 있으며, 구치소 신축에 맞춰 원활하게 이전 사업이 추진되도록 할 것”이라고 말했다.