충청지역 관광지 한 번에…충청광역연합, 충청권 광역투어패스 출시

충청지역 4개 시·도 대표 관광지를 할인된 가격에 둘러볼 수 있는 관광상품이 나왔다.

충청광역연합은 지난 1일 충청권 대표 관광지를 연계한 광역 관광상품 ‘충청권 광역투어패스’를 출시했다고 4일 밝혔다.

이 상품은 대전·세종·충북·충남 4개 시도의 가맹 관광지와 체험시설을 묶은 통합 이용권이다. 정상가 대비 약 50% 수준의 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

투어패스 가맹 관광지는 모두 25곳이다.

세종 2곳(국립세종수목원, 세종 공룡월드), 대전 5곳(상상아트홀, 이수아트홀, 대전 드림공방, 문화공간이유, 장태산도자기마을), 충남 10곳(아산 공룡월드, 태안 천리포수목원, 대천브루어리, 리리플라워, 아산 레일바이크, 공주 내재, 당진 카페보니또 삽교천점, 천안 카페호두, 아산 허그스, 예산 Yes mountain), 충북 8곳(팝스월드 단양, 단양 사계절썰매장, 속리산e레포츠, 참좋은굼벵이 곤충농장, 청주 화수원, 제천 앙트, 단양 조은하루베이커리카페, 단양 하이단양하이디) 등이다.

이용자는 정해진 기간 2~4개 시설을 선택해 이용할 수 있다.

충청광역연합은 올해 광역투어패스 이용 가맹점을 60개 이상으로 확대하는 것이 목표다.

충청광역연합 관계자는 “지난해 시범사업을 통해 확인한 성과를 바탕으로 올해 본격적인 운영에 나섰다”며 “충청권이 함께 만들어가는 광역 관광의 대표 모델로 자리매김하고, 국내외 관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.