국립중앙박물관 ‘단원 김홍도, 시대를 그리다’ [정동길 옆 사진관]

조선시대 대표 화가 ‘단원 김홍도’의 예술 세계를 조명하는 주제전시 ‘단원 김홍도, 시대를 그리다’가 4일 서울 국립중앙박물관 상설 전시관 서화실에서 개최됐다.

이번 전시에서는 백성의 삶을 애정 어린 시선으로 포착한 풍속화인 <단원풍속도첩>부터 60세 때의 작품인 <기로세련계도>, 51세에 제작한 <총석정도> 등 노년 걸작까지 한자리에서 만날 수 있다.