중국인 구한 해경 ‘순직’ 그 갯벌서…‘출입 통제’ 어기고 야간 해루질 5명 적발 “과태료 100만원”

야간과 기상 악화 때 출입이 금지된 갯벌에 들어가 해루질을 하던 일행 5명이 해경에 적발됐다.

인천해양경찰서는 연안사고 예방에 관한 법률 위반 혐의로 30대 A씨 등 5명을 적발했다고 4일 밝혔다.

A씨 등은 지난 2일 오후 9시 53분쯤 인천 옹진군 영흥도 내리 갯벌 통제구역에 들어가 맨손으로 어패류를 잡은 혐의를 받고 있다.

영흥도 내리 갯벌은 갯골이 깊어 수심 변화가 크고, 조류가 빨라 사고 위험이 큰 지역이다.

해경은 지난 1월 12일부터 내리 갯벌 꽃섬 인근부터 하늘고래전망대까지 출입통제구역으로 지정했다. 일몰 후 30분부터 일출 전 30분까지의 야간 시간대와 주의보 이상 기상특보 발효 시에는 갯벌 출입을 제한했다.

특히 내리 갯벌은 지난해 9월 어패류를 잡다가 고립된 중국 국적의 70대 남성을 구조하던 인천 해양경찰서 고 이재석 경사가 순직한 곳이다.

이날 적발된 5명은 30대부터 50대까지 여성 1명과 남성 4명으로 시야 확보가 어려운 야간 시간대에 내리 갯벌을 찾았다가 해경에 적발됐다.

이로써 내리 갯벌 출입 통제 이후 적발된 인원은 지난달 3명을 포함해 모두 8명으로 늘었다. A씨 등 5명에게는 100만원 이하의 과태료가 부과될 예정이다.

임현철 인천 영흥파출소장은 “내리 갯벌은 물살이 빠르고 지형이 고르지 못해 숙련자라도 순식간에 고립될 수 있다”며 “반드시 출입 통제 시간을 준수해 달라”고 당부했다.