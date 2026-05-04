오늘의 인사-감사원 외

■감사원 ◇고위감사공무원 승진 △공공재정회계감사국장 홍정상 △디지털감사국장 김태성 △국민제안감사1국장 김진경 △적극행정공공감사지원관 정연상 ◇고위감사공무원 전보 △대변인 강민호 △재정·경제감사국장 박완기 △산업·금융〃 김성진 △국토·환경〃 오준석 △공공기관〃 박진원 △사회·복지〃 장난주 △행정·안전〃 김동석 △외교·국방〃 정광명 △미래전략〃 이지웅 △반부패조사국장 김종운 △지방행정감사1국장 최현준 △지방행정감사2국장 정의종 △국민제안감사2국장 최일동 △심사관리관 남가영 △심의실장 남수환 △감사연구원장 이주형 ◇3급 승진 △산업·금융감사국 제1과장 정진수 △공공재정회계감사국 제1과장 조성익 △외교·국방감사국 제1과장 이관수 △반부패조사국 제3과장 임명효 △감찰관실 감찰담당관 문강희 ◇과장 신규보임 △공공재정회계감사국 제3과장 한상일 △미래전략감사국 제3과장 유정희 △디지털감사국 제3과장 임종문 △국민제안감사1국 제4과장 송승호 △심의실 심의지원담당관 박종민 △〃 재심의담당관 김슬기 △감사교육원 교육운영부 교육운영1과장 구민정 △〃 교육지원과장 김현성 △감사원 과장 박성기 강춘대 김태동 김혜정 ◇과장 전보 △대변인실 홍보담당관 김면기 △재정·경제감사국 제1과장 유동욱 △〃 제2과장 조석훈 △〃 제3과장 안호선 △산업·금융감사국 제2과장 전용진 △〃 제3과장 조양찬 △〃 제4과장 장세열 △국토·환경감사국 제1과장 이경재 △〃 제3과장 이용택 △〃 제5과장 김명준 △공공기관감사국 제2과장 권기영 △〃 제3과장 김종동 △공공재정회계감사국 제2과장 김홍철 △사회·복지감사국 제1과장 이중호 △〃 제2과장 김규용 △〃 제3과장 김민정 △〃 제4과장 박환대 △〃 제5과장 이용익 △행정·안전감사국 제1과장 임경훈 △〃 제3과장 한상우 △〃 제4과장 여태승 △외교·국방감사국 제2과장 유오현 △〃 제3과장 이상혁 △〃 국제기구감사과장 박준욱 △미래전략감사국 제1과장 전형철 △〃 제2과장 정철 △반부패조사국 제1과장 임정혁 △〃 제2과장 김혁 △지방행정감사1국 제1과장 배준환 △〃 제2과장 김현표 △〃 제3과장 정광연 △〃 제5과장 김남진 △지방행정감사2국 제1과장 김수원 △〃 제2과장 전종희 △〃 제4과장 최인수 △디지털감사국 제1과장 임상혁 △〃 제2과장 박득서 △국민제안감사1국 제1과장 조윤정 △〃 제2과장 장수영 △〃 제3과장 이제국 △〃 제5과장 양병구 △국민제안감사2국 제1과장 임세종 △〃 제2과장 권기대 △〃 제3과장 이지연 △〃 제4과장 홍윤석 △심사관리관실 심사1담당관 심수경 △〃 심사2담당관 이상준 △기획조정실 기획담당관 안광용 △〃 국회협력담당관 한상연 △〃 감사전략담당관 서동원 △〃 정보시스템담당관 유석균 △심의실 감사품질담당관 이시대 △적극행정공공감사지원관실 적극행정총괄담당관 박정철 △〃 사전컨설팅1담당관 손동신 △〃 사전컨설팅2담당관 권진웅 △〃 공공감사혁신담당관 김지현 △〃 공공감사운영심사담당관 강재구 △감사연구원 연구지원과장 강승원 △한국공인회계사회 파견 전우승 △한국금융연구원 파견 안광훈 △한국개발연구원 파견 박병호 ◇4급 전보 △재정·경제감사국 정재식 김범식 △산업·금융감사국 최진영 양성효 박민정 이원풍 △국토·환경감사국 이창열 김상혜 김종섭 △공공기관감사국 차성원 김익섭 박병설 △공공재정회계감사국 박상현 김창유 남호일 이명준 △사회·복지감사국 강동선 형용준 박재운 김철진 김교영 조현찬 △행정·안전감사국 신일식 김난연 박종욱 제갈준형 정혜진 △외교·국방감사국 권정아 김황 김준현 △미래전략감사국 강민주 임지란 김용진 △반부패조사국 민흥기 양호연 김경한 강봉석 △지방행정감사1국 방재성 김성곤 고재일 이재홍 △지방행정감사2국 제1과 노필호 △〃 제4과 장경호 △〃 지방건설안전감사과 민권홍 △디지털감사국 권오휘 이지은 △국민제안감사1국 박종희 김남규 △국민제안감사2국 제1과 강동혁 △〃 제2과(수원센터) 김장우 △〃 제3과 윤휘철 △〃 제4과 김현태 △〃 제4과(대구센터) 김병필 △심사관리관실 심사1담당관실 이승우 △〃 심사2담당관실 홍현무 오정석 △기획조정실 감사전략담당관실 장태민 △〃 정보시스템담당관실 신경완 △심의실 법무담당관실(법률지원팀) 박대경 △〃 심의지원담당관실(심의지원팀) 박진규 이은경 △적극행정공공감사지원관실 사전컨설팅1담당관실 김태호 △〃 사전컨설팅2담당관실 황정윤 △〃 공공감사혁신담당관실 이재승 △인사혁신과(인사기획팀) 김준현 △인사혁신과(인사운영팀) 정승교 △운영지원과(재무행정팀) 박재성 △감사교육원 교육운영부 교육운영1과 김동진 △〃 교육운영2과 설철환 △〃 교육지원과 손종국

■통일부 ◇고위공무원 승진 △통일정책실 정책협력관 박성림 △평화교류실 평화경제기획관 박상돈 △북한인권기록센터장 오미희

■행정안전부 ◇국장급 전보 △지역경제국장 김호진

■국토교통부 ◇과장급 인사 △도시재생과장 박희민

■한국산림복지진흥원 △국립횡성숲체원 원장 노희부 △국립청도숲체원 원장 김점복

■삼성전자 ◇DX부문 위촉업무 변경 △DX영상디스플레이사업부장 이원진 △DX부문장 보좌역 용석우

■IBK투자증권 ◇부서장 신규보임 △심사부장 정철윤 ◇부서장 전임 △리스크관리부장 서보건

■IB토마토 ◇부장 보임 △금융투자부장 유창선 △산업1부장 최용민 △산업2부장대우 서효문

■월요신문 ◇승진 △편집국 부국장 박윤미

■핀포인트뉴스 △자본시장부 부장겸 부국장 정준범

■한국금융신문 ◇승진 △THE COMPASS 기획취재부 부장대우 이성규 ◇전보 △THE COMPASS 기획취재부 전문위원 두경우 최시원

■커리어케어 ◇팀장 발령 △글로벌본부 I&C팀장 김순원 ◇팀장 승진 △그로쓰본부 I&M팀장 김태연 △파이낸스본부 F&P팀장 김민영