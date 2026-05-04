“폐비닐 새 비닐로” 해법 찾은 현대백화점

중동전쟁 여파로 비닐의 원료가 되는 나프타 가격이 급등하자 현대백화점의 폐비닐 자원순환 프로세스 ‘비닐 투 비닐’이 제 역할을 톡톡히 하고 있다. 친환경 캠페인 일환으로 이어온 비닐 재생산 활동이 비상 시 자원을 스스로 조달하는 자급형 모델로 자리잡고 있다.

현대백화점은 폐비닐 자원순환 프로세스 ‘비닐 투 비닐’을 통해 비닐봉투 20만장을 확보, 백화점과 아웃렛 매장에서 활용 중이라고 4일 밝혔다.

비닐 투 비닐은 2024년 6월 현대백화점과 HD현대오일뱅크가 공동으로 개발한 폐비닐 자원 순환 프로세스다. 현대백화점과 아웃렛에서 발생한 비닐을 t단위로 압축해 HD현대오일뱅크에 전달하면 이를 열분해해 새 비닐봉투로 제작한 뒤 현대백화점에 공급하는 방식이다.

현대백화점은 이를 통해 비축해둔 100ℓ 비닐봉투 20만장을 압구정본점 등 13개 백화점과 현대프리미엄아울렛 김포점 등 6개 아웃렛 등 19개 점포에 배포했다. 이는 이들 점포가 3개월간 사용할 수 있는 양이다.

현대백화점은 앞으로도 비닐 투 비닐을 통한 폐비닐 수집 점포를 늘려 나간다는 방침이다. 현재 수도권 중심으로 10개 백화점과 3개 아웃렛에서 수집하고 있는 폐비닐을 지방 점포까지 확대 적용할 예정이다. 입점 브랜드 협력사원을 대상으로 분리배출 캠페인도 강화해 참여 기반 역시 넓혀 나갈 계획이다.

현대백화점 관계자는 “비닐 투 비닐 프로세스가 기업의 환경적 책임을 다하는 것뿐 아니라 비상 시 자원을 자체 조달하는 실질적 대안으로서 가치도 발휘하게 됐다”며 “앞으로도 단순 친환경 이미지 구축에 그치지 않고 진정성과 실효성을 갖춘 자원순환 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

현대백화점은 2021년부터 고객 참여형 친환경 캠페인 ‘365 리사이클’을 통해 의류, 휴대폰, 플라스틱 장난감 등 다양한 물품을 기부받아 재활용하거나 필요한 곳에 전달하고 있다. 지금까지 누적 참여 고객은 43만명이며 올해 50만명을 넘어설 것으로 예상되고 있다.