첫 전남광주교육감 ‘현역 대 진보’ 대결되나···예비후보 ‘8명→5명’

시민사회 민주진보후보 장관호 선정 이정선 광주교육감 3자 단일화 성공 김대중 전남교육감도 지지세력 확보

전남광주통합특별시교육청 교육감을 뽑는 선거가 후보 간 단일화로 ‘현역 대 진보’ 대결로 압축되고 있다. 광주와 전남교육청을 통합해 7월1일 출범하는 첫 통합특별시 교육감 선거를 앞두고 선관위에 예비후보로 등록한 후보만 8명에 달한다.

민주진보교육감 전남·광주통합공천위원회는 4일 전남광주특별시교육감 단일 후보로 장관호 예비후보를 선정하고 공천장을 전달했다. 전남과 광주지역 시민사회단체가 참여한 공천위원회는 장 후보와 정성홍 예비후보를 대상으로 여론조사를 통한 단일화를 추진했다.

장 후보는 전국교직원노동조합 전남지부장, 정 후보는 전교조 광주지부장 출신이다. 장 후보는 “낡은 세력으로는 새로운 특별시 교육을 감당할 수 없다”면서 “모두가 1등인 360도 교육, 모두가 빛나는 맞춤형 교육을 전남광주에서 시작하겠다”고 밝혔다.

광주와 전남교육청이 통합해 출범하는 첫 전남광주특별시교육감 선거는 두 지역에서 후보들이 나서면서 선관위에 등록한 예비후보만 8명에 달했다. 진보진영이 후보 단일화에 성공하면서 첫 통합교육감 선거는 ‘현역 대 진보’ 대결로 압축되는 모양새다.

이정선 현 광주시교육감은 지난달 30일 김해룡·고두갑 후보와 단일화했다. 세 명의 후보들은 여론조사를 통해 이 후보로 단일화한 뒤 당선 이후 협력 체계를 꾸리기로 합의했다.

전 여수교육지원청 교육장을 지낸 김해룡 후보는 전남 동부권, 고두갑 목포대 교수는 전남 서부권을 기반으로 하고 있다. 이들은 “전남광주교육의 중단없는 혁신을 위해서 이 후보를 중심으로 힘을 모으기로 했다”고 밝혔다.

김대중 현 전남교육감도 예비후보로 등록하고 통합특별시 교육감을 위한 행보를 이어가고 있다. 김 교육감은 전남과 광주지역에서 교육감 출마를 준비해 왔던 인사들의 지지를 받고 있다.

지난달 15일 광주에서 열린 김 교육감의 출마선언에는 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장과 문승태 전 순천대 부총장, 오경미 전 광주시교육청 교육국장 등이 함께했다.

강숙영 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장과 최대욱 전 한국교총 부회장도 선관위에 예비후보로 등록해 활동하고 있다.

단일화를 통해 8명 후보가 5명으로 압축된 만큼 본 선거는 두 현직 교육감과 진보 단일후보 간 대결이 될 것으로 예측이 나온다. 지역 교육계 관계자는 “현직인 이 교육감과 김 교육감 측이 단일화를 염두에 두지 않고 있는 만큼 결국 현직 2명과 진보 후보 간 대결이 이뤄질 것”이라고 말했다.