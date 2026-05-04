“자랑스러운 경남인을 찾습니다” 공모 시작

경남도는 지역사회 각 분야에서 헌신하며 경남을 빛낸 인물을 찾기 위해 ‘제2회 자랑스러운 경남인상’ 후보자를 공모한다고 4일 밝혔다.

‘자랑스러운 경남인상’은 경제, 문화·예술·체육, 사회공헌 등 여러 분야에서 경남의 위상을 높인 인물을 발굴해 도민의 본보기로 삼고자 지난해 처음 신설됐다.

시상 부문은 경제, 문화·예술·체육, 사회공헌, 선행·효행·가족, 안전·환경, 기타 도정 기여 등 총 6개 분야로, 올해는 10명의 수상자를 선정할 예정이다.

수상자는 자랑스러운 경남인상 심사위원회의 심사를 거쳐 최종 결정되며, 시상식은 오는 10월 14일 ‘경상남도 도민의 날’ 기념행사와 함께 진행된다. 수상자에게는 경상남도를 상징하는 트로피가 수여 된다.

추천 대상은 경남에 주소지를 둔 도민으로, 각 분야에서 공적을 통해 경남 발전에 기여하고 지역사회로부터 존경받는 사람이다. 다만, 타 시도 거주자, 재외동포, 외국인 등도 실질적인 경남 발전 기여가 인정되면 예외적으로 심사를 통해 선정될 수 있다.

추천권자는 경남도 실·국 본부장, 시장·군수, 대학 총장, 직능단체장 등이며, 일반 도민도 50인 이상의 연명으로 추천할 수 있다. 추천서 접수는 8월 31일까지 방문 또는 우편으로 가능하다.

경남도 관계자는 “지난해 첫 시상을 통해 경남을 빛낸 주역들을 확인할 수 있었다”며 “올해도 지역 발전을 위해 헌신해 온 분들이 적극적으로 발굴돼 경남의 자긍심을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.