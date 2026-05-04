경남 수산물 브랜드 ‘청경해’ 17개 품목 인증

경남도는 '2026년 상반기 청경해 지정 심의위원회'를 열어 주식회사 조혜정의 멸치연구소 '다시팩' 등 10개 업체의 17개 품목을 '청경해' 브랜드로 지정했다고 4일 밝혔다.

도는 이번 지정 품목에 대해 오는 29일 청경해 지정서를 교부하며, 청경해 지정 업체에겐 포장재 제작비 지원, 가공·위생 설비 지원 등 수산식품산업분야 지원사업 신청 때 가점 또는 우선 지원 혜택을 준다.

경남도 관계자는 "경남의 수산물을 대표하는 청경해 브랜드 제품이 국내외 시장에서 경쟁력을 강화하고, 지역 수산업 발전에 기여할 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다"라고 말했다.