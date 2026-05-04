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본문 요약

'좋은 기운'을 받으려고 관악산을 찾는 등산객이 늘고 있는 가운데 최근 관악산의 한 웅덩이에 라면 국물 등 쓰레기가 버려진 사진이 SNS에 퍼지면서 논란이 일고 있다.

금천구는 "일부 매체에서 관악산 내 야생동물 음용수대에 음식물 쓰레기가 투기되는 등 환경 오염이 심각하다는 보도를 하면서 해당 장소를 '금천구 감로천 생태공원'으로 보도했는데 이는 사실과 다르다"라고 밝혔다.

금천구 관계자는 보도를 접한 즉시 현장을 찾았고, 확인 결과 사진 속 장소는 감로천 생태공원이 아닌 서울시 외 타 지자체 관리 구역인 것으로 파악했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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관악산 ‘라면국물 웅덩이’ 논란에 화들짝 놀란 금천구··· “우리 아냐”

입력 2026.05.04 15:17

수정 2026.05.04 15:31

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  • 류인하 기자

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지난 2일 SNS 스레드에 게시된 관악산 내 쓰레기 웅덩이 모습. 스레드 화면 캡쳐

지난 2일 SNS 스레드에 게시된 관악산 내 쓰레기 웅덩이 모습. 스레드 화면 캡쳐

최근 관악산의 한 웅덩이에 라면 국물 등 쓰레기가 버려진 사진이 SNS에 퍼지면서 논란이 일고 있다. 해당 웅덩이가 감로천 생태공원에 있는 것으로 알려졌으나, 감로천 생태공원 관할 자치구인 서울 금천구는 4일 “사실과 다르다”며 공개적으로 반박하는 해프닝까지 벌어졌다.

지난 2일 한 SNS에 관악산 한 웅덩이에 라면국물로 추정되는 물 위로 쓰레기가 떠 있는 사진이 게시됐다. 이를 촬영한 작성자는 “관악산 정상에서 감로천에 라면 국물과 면, 쓰레기를 버린 인간들, 정말로 진정한 쓰레기답다”고 적었다. 해당 게시물은 일부 언론이 보도하면서 온라인을 통해 계속 확산 중이다.

논란이 커지자 금천구는 해명자료를 내고 “일부 매체에서 관악산 내 야생동물 음용수대에 음식물 쓰레기가 투기되는 등 환경 오염이 심각하다는 보도를 하면서 해당 장소를 ‘금천구 감로천 생태공원’으로 보도했는데 이는 사실과 다르다”라고 밝혔다.

금천구 관계자는 보도를 접한 즉시 현장을 찾았고, 확인 결과 사진 속 장소는 감로천 생태공원이 아닌 서울시 외 타 지자체 관리 구역인 것으로 파악한 것으로 알려졌다.

구 관계자는 “감로천 생태공원에는 보도에 노출된 것과 동일한 형태의 시설물이나 지형이 존재하지 않는다”면서 “공원은 상시 관리 인력을 두고 수경 시설과 생태 연못의 수질을 정기적으로 점검·관리하고 있다”고 설명했다.

금천구에 따르면 관악산 정상 높이는 632m로, 감로천 생태공원과는 거리상 약 5㎞ 이상 떨어져 있다. 해발고도도 약 500m 이상 차이가 난다. 관악산 정상에서 버린 라면 국물이 감로천 생태공원까지 흘러들어오는 일 역시 불가능에 가깝다는 게 금천구 설명이다.

감로천생태공원은 금천체육공원과 연계된 대표적인 도심 생태 공간이다. 공원 일대에는 2.18㎞에 이르는 순환형 산책로가 조성돼 주민들이 즐겨 찾는 공간이다.

서울 금천구 감로천 생태공원 전경. 금천구 제공

서울 금천구 감로천 생태공원 전경. 금천구 제공

구 관계자는 “감로천 생태공원을 지목해 보도한 언론사에는 사실관계 확인 및 장소 명칭 수정을 요청할 계획”이라며 “앞으로도 쾌적한 공원 환경을 유지하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 관악산은 올해 초 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 유명 역술가가 “서울에서 정기가 좋은 산”이라고 언급하면서 등산객이 크게 늘었다.

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