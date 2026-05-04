“영어 1등급 논란 재발 없게”…평가원장 “올해 수능 난이도 심도 점검”

김문희 한국교육과정평가원 신임 원장이 “지난해 영어영역 1등급 비율 논란이 있었던 만큼, 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서는 해당 난이도를 더 심도 있게 점검하겠다”고 말했다.

김 원장은 4일 세종시에서 열린 기자 간담회에서 “공정한 수능으로 국민적 신뢰를 확보하는 것이 중요하다”면서 “올해 수능은 6월·9월 모의평가 응시집단 특성을 반영해 안정적으로 시행하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

그는 이어 “지난 2월 교육부가 발표한 수능 출제 개선 방안을 6월 모의평가부터 적용하고 있다”면서 “문항 점검위원회를 통한 검증과 교사 출제위원의 비중을 50% 수준으로 확대하는 것이 대표적”이라고 말했다.

김 원장은 지난해 수능 영어영역 난이도 조절 실패 논란으로 사퇴한 오승걸 전 원장의 후임자로, 지난 3월 말 취임했다. 임기를 한 달 남짓 보낸 시점에서 김 원장은 향후 3년간 집중할 과제로 “수능에 대한 국민 신뢰 확보” “급변하는 교육 환경에 대한 연구와 활용” 등을 꼽았다.

김 원장은 수능에 서·논술형 문항을 도입하는 방향에 찬성한다는 최교진 교육부 장관의 언론 인터뷰에 대한 의견도 밝혔다. 그는 “서·논술형 평가는 객관식의 사고력 측정 한계를 보완하는 교육적 장점이 있다”면서도 “일단 사회적 공감대 형성이 우선이고, 철저한 시행 준비가 필요하다”고 말했다.

현재 영어영역과 한국사에만 적용되는 수능 절대평가 확대 논의에 대해서는 “절대평가는 교육과정에 기반한 평가가 가능하고, 과도한 경쟁을 완화하는 장점이 있다”면서도 “대입 제도 전반과 연동된 사안인 만큼 개편 틀 속에서 논의돼야 한다”며 신중한 태도를 보였다.

김 원장은 수능과 사교육의 연계를 약화시키는 방안에 대한 고민도 밝혔다. 그는 “수능은 고등학교 교육과정만으로 충분히 대비할 수 있어야 한다”면서 “이 방향으로 출제해 사교육 유발을 최소화하고 있다”고 말했다.