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SNS에 피의자 진술서·임명장 올린 종합특검 수사관, 감봉 1개월

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본문 요약

3대 특검의 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 소셜미디어에 피의자 진술조서 등 특검 내부 자료를 올린 특별수사관에 감봉 1개월의 징계처분을 내렸다.

김지미 특검보는 4일 오후 경기 과천시 특검 사무실에서 진행된 정례브리핑에서 "특별수사관 상벌 위원회를 개최했고, 진상조사와 본인 진술을 청취한 결과 감봉 1개월에 처하는 징계처분을 결정했다"고 밝혔다.

앞서 특검 소속 특별수사관 이모 변호사는 지난 2일 자신의 SNS에 권창영 특검과 함께 찍은 사진, 특별수사관 임명장, 피의자 진술조서 사진 등을 게시했다가 삭제했다.

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SNS에 피의자 진술서·임명장 올린 종합특검 수사관, 감봉 1개월

입력 2026.05.04 15:35

  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

4일 경기 과천시 종합특검 브리핑실에서 김지미 특검보가 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

4일 경기 과천시 종합특검 브리핑실에서 김지미 특검보가 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

3대(내란·김건희·순직해병) 특검의 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특검이 소셜미디어(SNS)에 피의자 진술조서 등 특검 내부 자료를 올린 특별수사관에 감봉 1개월의 징계처분을 내렸다.

김지미 특검보는 4일 오후 경기 과천시 특검 사무실에서 진행된 정례브리핑에서 “특별수사관 상벌 위원회를 개최했고, 진상조사와 본인 진술을 청취한 결과 감봉 1개월에 처하는 징계처분을 결정했다”고 밝혔다.

앞서 특검 소속 특별수사관 이모 변호사는 지난 2일 자신의 SNS에 권창영 특검과 함께 찍은 사진, 특별수사관 임명장, 피의자 진술조서 사진 등을 게시했다가 삭제했다. 진술조서의 진술자 이름은 보라색으로 칠해 가린 상태였다.

이 변호사는 해당 게시글에 “늘 피의자 편에만 서다 난생처음 수사기관에 들어왔다”며 “수사관 관점에서 수사 경력을 쌓으면 형사 사건에 대한 전문성이 극대화될 것”이라며 합류 동기를 밝혔다. 또 “원체 정치색 같은 건 없는 사람이라 마스킹은 보라색(빨+파)으로 처리하겠다”고 덧붙였다. 이에 특검 수사가 한창 진행 중인 상황에 특별수사관 경력을 벌써부터 자신의 경력 홍보에 이용한다는 지적을 받았다.

특검팀은 100명 이내의 특별수사관을 임명할 수 있으며, 특별수사관은 3~5급 별정직 공무원의 대우를 받는다.

특검팀 구성원들의 돌발 행동은 꾸준히 논란이 되고 있다. 김 특검보는 지난달 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 코너에 출연해 특검팀 인력 구성과 주요 수사 대상 의혹, 수사 진행 상황 등을 설명해 논란을 빚기도했다. 이에 시민단체는 김 특검보를 직권남용, 피의사실 공표 혐의 등으로 경찰에 고발해 현재 서울 서대문경찰서에서 수사 중이다.

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