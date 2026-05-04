추경호는 되는데 나는 왜?···보선 출마 비판론에 정진석 “장동혁 입맛 맞는 사람 꽂으면 이길 수 있나”

보궐선거 출마 선언 후 내부 갈등 격화 “공당의 공천에 원칙 있어야 할 것 아닌가” “많은 분들이 고향 위해 일해달라고 요청”

충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 출마를 선언한 정진석 전 국회부의장이 당내 반대 여론과 관련해 “당의 판단을 기다리겠다”고 밝혔다. 정 전 부의장은 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장으로 출마 선언 이후 당내 비판이 거세게 일고 있다.

정 전 부의장은 4일 자신의 SNS를 통해 “당 안팎과 지역 주민들의 의견을 경청하고 당의 판단을 기다리겠다”고 밝혔다. 그러나 “내란 중요업무 종사 혐의로 기소된 분이 우리 당 광역시장 후보에 선출됐다”며 “공당의 공천에는 원칙이 있어야 하며 윤 대통령과 연관된 다른 공천자들과의 형평을 고려해야 한다”고 주장했다.

이어 “심신이 극도로 지친 상황에서 고심 끝에 출마를 결심했다”며 “오랜 기간 저를 믿고 지지해 주셨던 많은 지역 분들이 다시 고향을 위해 일해달라고 간곡하게 요청했으며 이를 외면하지 않은 건 저의 마지막 충정이자 용기였다”고 출마 배경을 설명했다.

정 전 부의장은 “출마를 어렵게 결정했던 건 존폐 위기에 처한 이 나라 보수를 위해 무언가 해야겠다는 마지막 책임감 때문”이라고 했다.

출마 선언 이후 당내 비판이 이어지는 데 대해서도 반박했다. 그는 “당 안에서 ‘정진석은 안 된다’는 식의 공격이 이어지고 있다”며 “윤석열 정부의 몰락에 공동책임을 져야 할 집단은 집권여당과 그 당 지도부”라고 주장했다.

당 지도부의 공천 과정에도 비판을 쏟아냈다. 정 전 부의장은 “장동혁 대표가 대구시장 여론조사에서 1·2위를 차지하는 후보를 컷오프시키고 대구를 찾아가서는 ‘대구시장 경선에서 대구시민에게 상처를 줘 죄송하다. 주호영·이진숙 후보에게도 사과드린다. 모두 내 책임이다’라고 고개를 숙였다”며 “해서는 절대로 안 될 일을 해놓고 지나가듯 툭 던지는 사과가 대구사람들의 마음을 얼마나 돌려놓을 수 있나”라고 했다.

아울러 “정진석을 컷오프시키고 장동혁 대표의 입맛에 맞는 사람 꽂으면 선거에서 이길 수 있나”라며 “우리 당이 장동혁 대표와 몇몇 시장·지사 후보 입맛에 맞춰 경쟁력 1등으로 조사되는 정진석을 잘라낼 만큼 여유가 있을 정도로 한가한가”라고 적었다.

이번 보궐선거는 더불어민주당 박수현 의원의 충남지사 선거 출마로 공주·부여·청양 지역구가 공석이 되면서 치러진다.

정 전 부의장은 지난달 30일 SNS를 통해 해당 지역구 출마 의사를 공식화했다. 그는 “20년 정치하면서 충청의 권익과 이익을 대변하는 일만큼은 한시도 잊은 적이 없다”며 “충청중심시대를 열기 위한 제 마지막 소임을 다하기 위해 이번 재보궐 선거에 나선다”고 밝혔다.

그는 “지금의 비상상황에서 당과 보수의 재건을 위한 제 마지막 책무를 외면할 수 없어 고심 끝에 출마를 결심했다”며 “국회에 들어가면 의회주의를, 그리고 우리 진영을 바로 세우겠다”고 했다.

한편 김태흠 충남지사 등은 정 전 부의장의 보궐선거 공천 가능성과 관련해 국민의힘 탈당 가능성까지 언급하며 강하게 반발하고 있다.