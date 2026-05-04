민주당, 조작기소 특검법에 “시기·내용에 당내 여러 의견 …내부 논의 진행”

조승래 더불어민주당 사무총장이 4일 이재명 대통령 사건에 사실상 공소취소를 할 수 있도록 하는 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’에 대해 “시기, 혹은 구체적 내용에 대해 당내 여러 의견이 있다”며 “그 의견이 어떻게 있는지를 판단하며 내부 논의를 진행할 생각”이라고 말했다.
조 사무총장은 이날 국회에서 열린 지방선거 30일 기자간담회에서 “조작기소 국정조사 특위를 통해 확인된 조작기소 내용이 특검 수사가 필요하다는 취지로 법안을 냈다”며 이같이 말했다.
조 사무총장은 “법안이 발의가 됐고 국회에서 발의, 논의, 처리 (순으로) 되는 거 아니겠느냐”며 “논의와 처리를 어떻게 할 건지에 대해 당내 의견을 나누겠다”고 말했다.
앞서 이재명 대통령은 특검법에 대해 “구체적 시기나 절차에 대해선 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해달라”고 밝혔다고 홍익표 청와대 정무수석이 청와대 브리핑에서 전했다. 홍 수석은 “특검을 통해 진실을 규명하고 사법 정의를 바로 세우는 건 반드시 해야 할 일”이라고 했다.