민주당, 조작기소 특검법에 “시기·내용에 당내 여러 의견 …내부 논의 진행”

조승래 더불어민주당 사무총장이 4일 이재명 대통령 사건에 사실상 공소취소를 할 수 있도록 하는 '윤석열 정권 조작기소 특검법'에 대해 "시기, 혹은 구체적 내용에 대해 당내 여러 의견이 있다"며 "그 의견이 어떻게 있는지를 판단하며 내부 논의를 진행할 생각"이라고 말했다.

조 사무총장은 이날 국회에서 열린 지방선거 30일 기자간담회에서 "조작기소 국정조사 특위를 통해 확인된 조작기소 내용이 특검 수사가 필요하다는 취지로 법안을 냈다"며 이같이 말했다.

조 사무총장은 "법안이 발의가 됐고 국회에서 발의, 논의, 처리 되는 거 아니겠느냐"며 "논의와 처리를 어떻게 할 건지에 대해 당내 의견을 나누겠다"고 말했다.