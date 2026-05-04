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22대 후반기 국회의장 선거 3파전…김태년·박지원·조정식 등록

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본문 요약

22대 국회 후반기 국회의장 더불어민주당 경선이 김태년·박지원·조정식 의원의 3파전으로 확정됐다.

김 의원은 이날 국회의원회관에서 한 경향신문 인터뷰에서 "정치와 산업의 대전환 시기에 의장 역할은 예전과 같을 수 없다... 22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 조정식 더불어민주당 의원은 29일 "하반기 국회의 소명은 국민주권 국회, 일 잘하는 민생 국회"라며 "주권자 뜻에 따라 현안 과제를 속도감 있게 처리하고, 국민 효능감을 느끼는 국회를 만들기 위해 출마했다"고 밝혔다. 조 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행된 인터뷰에서 "나 자신을 내세우...

22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 박지원 더불어민주당 의원이 30일 "이재명 대통령도 민심과 당심이 하나가 돼 당선됐고 지금 잘 하고 있지 않느냐"며 "의심도 당심과 다르지 않으리라 본다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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22대 후반기 국회의장 선거 3파전…김태년·박지원·조정식 등록

입력 2026.05.04 16:30

수정 2026.05.04 16:40

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  • 강한들 기자

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조정식(6선·왼쪽부터)·김태년(5선)·박지원(5선) 의원은 민주당 의장 후보 등록일인 4일 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 열고 민주당 국회의장 후보 출마를 공식적으로 밝혔다. 연합뉴스

조정식(6선·왼쪽부터)·김태년(5선)·박지원(5선) 의원은 민주당 의장 후보 등록일인 4일 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 열고 민주당 국회의장 후보 출마를 공식적으로 밝혔다. 연합뉴스

22대 국회 후반기 국회의장 더불어민주당 경선이 김태년(5선)·박지원(5선)·조정식(6선) 의원의 3파전으로 확정됐다. 판세는 세 의원의 팽팽한 접전 양상으로 평가된다. 원내 1당이 민주당이란 점을 고려하면 경선에 승리한 후보가 국회의장으로 선출된다.

세 의원은 민주당 의장 경선 후보 등록일인 4일 국회에서 각각 기자회견을 각각 의장 출마를 공식적으로 밝혔다. 모두 이재명 정부를 지원하는 국회의장이 되겠다고 밝혔다.

김 의원은 “상임위원회의 고의적 지연과 파행은 용납하지 않겠다”며 “경제 안보, 공급망 재편, 국가균형성장, 민생경제 회복이라는 이재명 국민주권정부의 국정과제를 입법으로 완성하겠다”고 말했다. 김 의원은 정책위의장과 원내대표 등 당 요직을 거쳤고, 상대적으로 계파색이 옅고 소통에 능한 정책통으로 평가된다.

박 의원은 “최고의 정치는 협치지만, 윤어게인 세력들은 배려하지 않고 당장 6월부터 일하겠다”며 “일 잘하는 일류 국회인 K-국회를 만들어서 일 잘하는 대통령을 제대로 지원하는 파트너가 되겠다”고 말했다. 박 의원은 김대중 전 대통령의 비서실장과 문재인 정부 국가정보원장 등을 지낸 자타공인 ‘정치 9단’으로 통한다.

조 의원은 “성과를 내는 국민주권 국회, 당·정·청과 국회가 하나로 움직여 국민이 체감하는 민생 국회의 성과를 만들어야 한다”며 “6월 내 원 구성을 끝내고, 12월까지 이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 100% 마무리 짓겠다”고 말했다. 조 의원은 이재명 대통령이 당 대표였던 2022년 당 사무총장을 지냈고, 지난해 대통령 정무특보로 위촉돼 친이재명계 핵심으로 통한다.

민주당 국회의장 경선은 오는 11~12일 권리당원 투표(20%)와 13일 의원 투표(80%)를 합산해 후보를 선출한다. 권리당원 투표는 이번에 처음 도입됐다. 이후 본회의 표결로 국회의장을 최종 선출한다.

[국회의장 후보 인터뷰①] 김태년 “국가적 과제 처리해본 유능한 리더십…결과 만드는 정치 하겠다”

22대 국회 후반기 국회의장에 도전하는 김태년 더불어민주당 의원이 23일 “지금 국회의장에게 가장 필요한 리더십은 국가적 과제를 실제 처리해본 유능함”이라며 “결단의 무게를 몸으로 견뎌본 사람이 막중한 책임을 질 수 있다”고 말했다. 김 의원은 이날 국회의원회관에서 한 경향신문 인터뷰에서 “정치와 산업의 대전환 시기에 의장 역할은 예전과 같을 수 없다...

https://www.khan.co.kr/article/202604240600001

[국회의장 후보 인터뷰②] 조정식 “국민주권·민생 국회 적임자는 나…집권 여당 출신 의장은 당·정·청 호흡 중요”

22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 조정식 더불어민주당 의원(6선·경기 시흥을)은 29일 “하반기 국회의 소명은 국민주권 국회, 일 잘하는 민생 국회”라며 “주권자 뜻에 따라 현안 과제를 속도감 있게 처리하고, 국민 효능감을 느끼는 국회를 만들기 위해 출마했다”고 밝혔다. 조 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행된 인터뷰에서 “나 자신을 내세우...

https://www.khan.co.kr/article/202604300600081

[국회의장 후보 인터뷰③]박지원 “권리당원 표심 압도적 우위…의심도 다르지 않을 것”

22대 국회 하반기 국회의장 후보에 출마하는 박지원 더불어민주당 의원이 30일 “이재명 대통령도 민심과 당심이 하나가 돼 당선됐고 지금 잘 하고 있지 않느냐”며 “의심(의원 마음)도 당심과 다르지 않으리라 본다”고 말했다. 박 의원은 이날 국회 의원회관에서 진행된 인터뷰에서 이번 의장 선거부터 도입되는 권리당원 투표(20%)에서의 압도적 우위를 자신했...

https://www.khan.co.kr/article/202604301835011

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