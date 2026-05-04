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‘269만’ 살목지, 곤지암 기록 넘었다…역대 공포 영화 2위

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본문 요약

공포 영화 <살목지>가 영화 <곤지암>을 제치고 역대 국내 공포 영화 흥행 2위에 올랐다.

1982년 농업용수를 공급하기 위해 조성한 이 저수지는 최근 공포영화 <살목지> 흥행과 맞물리며 '체험형 명소'로 떠올랐다.

<살목지>는 지난 8일 개봉해 현재 누적 관람객 150만명을 돌파했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘269만’ 살목지, 곤지암 기록 넘었다…역대 공포 영화 2위

입력 2026.05.04 17:10

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<살목지> 포스터. 쇼박스 제공

<살목지> 포스터. 쇼박스 제공

공포 영화 <살목지>(이상민 감독)가 영화 <곤지암>(2018)을 제치고 역대 국내 공포 영화 흥행 2위에 올랐다.

배급사 쇼박스는 <살목지>가 영화진흥위원회 통합전산망 기준 누적 관객 수 269만명을 4일 돌파했다고 밝혔다. 268만명을 동원한 <곤지암>의 기록이 한국 공포 영화 장르에서 깨진 건 8년 만이다. <살목지>가 23년째 1위 자리를 지키고 있는 김지운 감독 영화 <장화, 홍련>(314만명)을 넘어설 수 있을지 주목된다.

배우 김혜윤 주연의 <살목지>는 로드뷰(거리 보기) 촬영팀이 저수지 살목지로 재촬영을 하러 가면서 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘살아서는 나갈 수 없는’ 저수지를 둘러싼 음산한 분위기와 다양한 변주의 점프스퀘어(깜짝 놀래키는 연출)가 더해진 공포물이다.

영화는 지난달 8일 개봉 이후 내림세 없이 관객을 끌어모았다. 개봉 일주일 만에 손익분기점 80만 관객을 돌파했다. 21일 연속 박스오피스 정상을 차지하기도 했다. <슈퍼 마리오 갤럭시>, <악마는 프라다를 입는다 2> 등 쟁쟁한 신작이 개봉한 후에도 박스오피스 상위권을 유지하고 있다. 영화가 인기를 얻으며 충남 예산군의 동명의 저수지에 최근 방문객이 급증해 주민들이 불편을 호소하기도 했다.

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https://www.khan.co.kr/article/202604220601001#ENT

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