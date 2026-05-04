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‘취재 거부’에 재차 면죄부 준 대구경찰···시민단체 “취재활동 위축 우려”

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본문 요약

대구 시민단체가 지역 한 언론사의 취재 활동을 막았다며 홍준표 전 대구시장을 고발한 사건과 관련해 경찰이 재차 불송치 결정을 내렸다.

대구경찰청은 대구시 소속 공무원 및 산하기관에 대구문화방송를 대상으로 '취재거부'를 지시해 취재 활동을 방해한 혐의로 고발 조치된 홍 전 시장에 불송치 처분을 내렸다고 4일 밝혔다.

대구경제정의실천시민연대·대구참여연대는 지난해 8월 고위공직자범죄수사처에 홍 전 시장을 고발했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘취재 거부’에 재차 면죄부 준 대구경찰···시민단체 “취재활동 위축 우려”

입력 2026.05.04 17:19

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구경제정의실천시민연합·대구참여연대 관계자들이 2024년 5월22일 대구경찰청 앞에서 기자회견을 열고 당시 홍준표 대구시장을 직권남용권리행사방해 혐의로 고발하겠다고 밝히고 있다. 백경열 기자

대구경제정의실천시민연합·대구참여연대 관계자들이 2024년 5월22일 대구경찰청 앞에서 기자회견을 열고 당시 홍준표 대구시장을 직권남용권리행사방해 혐의로 고발하겠다고 밝히고 있다. 백경열 기자

대구 시민단체가 지역 한 언론사의 취재 활동을 막았다며 홍준표 전 대구시장을 고발한 사건과 관련해 경찰이 재차 불송치 결정을 내렸다.

대구경찰청은 대구시 소속 공무원 및 산하기관에 대구문화방송(MBC)를 대상으로 ‘취재거부’를 지시해 취재 활동을 방해한 혐의(직권남용권리행사방해)로 고발 조치된 홍 전 시장에 불송치(각하) 처분을 내렸다고 4일 밝혔다.

대구경제정의실천시민연대·대구참여연대는 지난해 8월 고위공직자범죄수사처에 홍 전 시장을 고발했다. 대구경실련 등은 2024년 5월에도 같은 혐의로 홍 전 시장을 고발했지만, 경찰은 해당 건을 검찰로 넘기지 않았다.

대구시는 2023년 5월 대구MBC에 제공해오던 취재 편의사항 일체를 중단했다. 해당 언론사에 한해 출입 기자단에 배포하던 보도자료를 보내지 않고, 브리핑 참여 금지 및 출입 제한 등의 조치를 내렸다. 당시 이 매체의 시사프로그램이 대구경북신공항 특별법과 관련해 왜곡·편파보도를 했다는 것이 이유였다.

경찰은 시민단체에 보낸 수사결과 통지서에서 “(홍 전 시장이) 왜곡·편파보도라는 이유로 공보관을 통해 소속 공무원들에게 취재거부 및 취재 편의를 회수하도록 지시한 사실이 인정된다”고 밝혔다.

다만 법령위반 사항이나 권리침해를 인정할 만한 사정은 보이지 않는다는 게 경찰의 시각이다. 경찰 관계자는 “각종 법리와 판례, 증거 등을 원점에서 다시 검토했지만 앞선 결정(불송치)을 바꿀 만한 새로운 내용을 찾지 못했다”면서 “홍 전 시장의 직권 행사(취재거부 지시)가 형법이나 행정법 등 현행법에 위반돼 처벌할 수 있는 근거가 없다 보니 각하 결정이 내려진 것”이라고 말했다.

시민단체와 학계에서는 언론의 취재를 가로막는 선례가 될 것을 우려한다.

조광현 대구경실련 사무처장은 “이번 수사 결과는 지자체장의 취재거부 지시 및 취재방해 행위에 ‘면죄부’를 주고 언론탄압을 정당화한 처사”라면서 “앞으로 이러한 움직임이 반복돼 언론의 취재활동을 위축시킬 가능성이 충분하다”고 말했다.

김성해 대구대 교수(신문방송학과)는 “국민의 알 권리와 표현의 자유 등을 정한 헌법 정신과 대구시의 조치는 어긋나는 부분이 있다”면서 “지자체가 취재를 허용할 ‘권리’가 있다고 보고 개별 언론사에 취재 편의를 제공하거나 취재원 접촉 등에 차별을 주는 건 바람직하지 않다고 본다”고 말했다.

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