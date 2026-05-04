삼성전자 ‘가전·스마트폰·TV’ DX 노조, 공동대응 철회···삼성전자 ‘노노갈등’ 현실화

삼성전자 비반도체 분야인 디바이스경험(DX) 부문 기반 노조가 삼성전자 노조 공동투쟁본부에서 빠지기로 결정했다. 성과급 지급을 두고 사업 부문·노조 간 이해관계가 엇갈리면서 삼성전자 내부의 ‘노노 갈등’이 공식화하는 모습으로 풀이된다.

삼성전자노조동행(동행노조)은 4일 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)와 전국삼성전자노동조합(전삼노)에 ‘2026년 임금교섭 공동교섭단 종료의 건’이라는 공문을 보내 공동투쟁본부에서 빠지겠다는 의사를 밝혔다.

초기업노조와 전삼노·동행노조는 지난해 11월 임금협상을 위해 공동교섭단을 꾸리고 협상이 결렬되자 공동투쟁본부로 전환해 함께 대응해왔다. 동행노조가 대열에서 이탈하면서 노조 측의 투쟁 계획에 차질이 불가피할 것으로 보인다.

동행노조는 공동 대응 철회 이유에 “우리 노조가 특정 분야의 조합원이 아닌 전체 조합원 권익을 위한 안건 발의 및 요청에도 귀 조합(초기업노조·전삼노)에서는 현재까지 아무런 응답을 하지 않았고, 심지어 협의하려는 의사조차 보이지 않는 등 전체 조합원 권익을 위한 우리 노조의 의견이 전혀 반영되지 않는 상황과 현실에 이르렀다”고 했다.

동행노조 조합원(2300명)의 70%는 가전·스마트폰·TV 등 사업을 담당하는 DX 부문 소속이다. 그간 동행노조는 공동투쟁본부의 요구가 반도체사업부인 DS 부문 중심으로 구성돼 있다고 지적해왔다.

동행노조는 “과거부터 지금까지 우리 노조를 향한 지속적인 공격과 비하 사례가 계속되고, 어용노조라는 도가 지나친 악의적인 표현도 서슴지 않고 있다”고 말했다. 이어 “그동안 안정적인 공동교섭단 운영을 위해 협력과 자제를 수없이 요청했으나, 상호 신뢰가 훼손됐고 공동교섭단이 지향하는 협력적 교섭 관계나 양해각서의 목적이 달성 불가하다고 판단했다”고 했다.

다만 “향후 상호 존중을 기반으로 하는 협력의 가능성은 열어두고 있다”면서 “우리 조합뿐 아니라 전체 조합원을 위한 활동을 지속할 예정”이라고 말했다.

동행노조는 오는 6일 회사 측에도 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 전하고 향후 개별 교섭 요청을 진행할 계획이다. 경영진에게 공문을 보내거나 1인 시위를 벌이는 등 별도 대응도 이어간다.

동행노조가 공동투쟁본부에서 빠지면서 삼성전자 내 ‘노노갈등’도 더 선명해질 것으로 보인다. 과반노조인 초기업노조에도 DS부문을 중심으로 한 성과급 요구안에 반발해 DX 조합원의 탈퇴 움직임이 커지고 있다. 7만6000명을 넘어섰던 초기업노조 조합원 수는 현재 7만4000명 수준으로 줄었다. 일부 DX 부문 직원 사이에서는 초기업노조를 탈퇴해 별도 노조를 만들자는 목소리도 나온다.

공동투쟁본부는 오는 21일부터 예정대로 총파업을 강행한다는 입장이다. 공동투쟁본부에서 빠진 동행노조 조합원들은 각자 자율적으로 파업에 참여할 것으로 전망된다.