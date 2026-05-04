창간 80주년 경향신문

이 대통령, 청와대 복귀 후 첫 어린이날 초청행사…녹지원은 일일놀이터로 변신

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령과 김혜경 여사가 어린이날인 5일 청와대 본관과 녹지원에서 어린이 초청 행사를 연다.

청와대 복귀 후 처음 열리는 어린이날 행사다.

청와대는 4일 "이 대통령 부부가 5일 오전 청와대 본관과 녹지원에서 '제104회 어린이날 청와대 초청행사'를 개최한다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 청와대 복귀 후 첫 어린이날 초청행사…녹지원은 일일놀이터로 변신

입력 2026.05.04 17:43

지난해 6월 8일 서울 종로구 청와대 본관을 관람하기 위해 시민들이 줄을 서서 순서를 기다리고 있다. 권도현 기자

지난해 6월 8일 서울 종로구 청와대 본관을 관람하기 위해 시민들이 줄을 서서 순서를 기다리고 있다. 권도현 기자

이재명 대통령과 김혜경 여사가 어린이날인 5일 청와대 본관과 녹지원에서 어린이 초청 행사를 연다. 청와대 복귀 후 처음 열리는 어린이날 행사다.

청와대는 4일 “이 대통령 부부가 5일 오전 청와대 본관과 녹지원에서 ‘제104회 어린이날 청와대 초청행사’를 개최한다”고 밝혔다.

행사에는 인구소멸지역과 다문화 가정, 청와대 인근에 거주하는 아동 등 200여명이 참석한다. 이 대통령 부부가 현장에서 만났던 장애인복지관, 아동양육시설 이용 아동과 희귀질환 환우·가족 간담회를 통해 인연을 맺은 아동들과 보호자도 초청받았다. 청와대에서는 강훈식 대통령비서실장과 문진영 사회수석 등이 참석하고, 정은경 보건복지부 장관도 함께한다.

어린이들은 청와대 본관을 견학하며 청와대의 역사에 대해 설명을 듣는 시간을 보낸다. 특히 국무회의 생중계를 통해 국민에게 친숙한 세종실과 충무실도 이 대통령 부부와 함께 방문할 예정이다. 이어 청와대 상춘재 앞 녹지원으로 이동해 놀이시간을 보낸다. 녹지원은 이날 하루 그네와 꼬마비행기 등을 배치한 일일 놀이터로 변신할 예정이다. 건강한 식생활을 위한 컵케이크 만들기, 손 씻기 체험 등 다양한 체험 활동도 진행한다.

청와대는 “다시 청와대에서 맞이하는 어린이날 행사를 통해 우리 어린이들이 희망차고 밝은 미래를 함께 꿈꿀 수 있도록 기획했다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글