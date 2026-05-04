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가자지구행 활동가 김아현, 여권 무효에도 다시 선박 탑승···외교부 “보호조치 취할 것”

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본문 요약

지난해 팔레스타인 가자지구로 향하던 중 이스라엘군에 붙잡혔던 한국인 활동가 김아현씨가 다시 가자지구로 이동하기 시작했다.

외교부는 "가자지구는 허가 없는 방문·체류가 금지된 지역"이라며 "우리 국민을 보호하기 위해 필요한 조치를 계속 취해나갈 것"이라고 밝혔다.

시민단체 '팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부'는 4일 활동가 김씨가 지난 2일 이탈리아에서 가자지구를 향해 출항한 자유선단연합 소속 선박에 탑승했다고 밝혔다.

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가자지구행 활동가 김아현, 여권 무효에도 다시 선박 탑승···외교부 “보호조치 취할 것”

입력 2026.05.04 18:17

수정 2026.05.04 19:05

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  • 김원진 기자

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지난해 10월 이스라엘에 체포 수감된 후 석방

정부 “가자, 방문·체류 금지 지역” 여권 무효화

김씨, 유엔에 진정·이 대통령 향한 호소문도

지난해 10월 팔레스타인 가자지구로 향하는 구호선에 탔다 나포된 활동가 ‘해초’(본명 김아현·왼쪽)와 플랫폼C 활동가 ‘나민’(본명 권나민)이 지난해 12월9일 서울 마포구 사무실에서 팔레스타인 연대 활동에 대한 인터뷰 중 미소 짓고 있다. 이준헌 기자 heon@kyunghyang.com

지난해 10월 팔레스타인 가자지구로 향하는 구호선에 탔다 나포된 활동가 ‘해초’(본명 김아현·왼쪽)와 플랫폼C 활동가 ‘나민’(본명 권나민)이 지난해 12월9일 서울 마포구 사무실에서 팔레스타인 연대 활동에 대한 인터뷰 중 미소 짓고 있다. 이준헌 기자 heon@kyunghyang.com

지난해 팔레스타인 가자지구로 향하던 중 이스라엘군에 붙잡혔던 한국인 활동가 김아현씨(활동명 해초)가 다시 가자지구로 이동하기 시작했다. 외교부는 “가자지구는 허가 없는 방문·체류가 금지된 지역”이라며 “우리 국민을 보호하기 위해 필요한 조치를 계속 취해나갈 것”이라고 밝혔다.

시민단체 ‘팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부’는 4일 활동가 김씨가 지난 2일 이탈리아에서 가자지구를 향해 출항한 자유선단연합 소속 선박에 탑승했다고 밝혔다. 김씨는 지난해 10월에도 외국인들과 함께 배를 타고 가자지구로 이동하던 중 이스라엘군에 배가 나포됐고 현지 교도소에 수감됐다 이틀 뒤에 풀려났다.

김씨는 가자지구 봉쇄에 반대하는 의미를 담은 가자지구 구호선단에 탑승한 첫 한국인이다. 김씨는 지난해 12월 경향신문과 인터뷰에서 “이스라엘은 자신들이 만들어낸 역사를 세계가 믿도록 만들려는데, 이에 대항해 봉쇄된 곳에 존재하러 가는 것 자체가 잘못을 알리는 가장 큰 힘이라고 생각했다”고 말했다.

외교부는 김씨가 언론 인터뷰에서 또다시 가자지구로 향할 것이라는 의향을 내비치자 지난달 초 김씨의 여권을 무효화했다. 김씨 측은 여권 반납 명령 처분 집행정지 신청을 법원에 냈지만 지난달 4일 기각됐다. 다만 김씨는 외교부의 여권 무효화 조치에 앞서 해외로 출국해 있었던 것으로 알려졌다.

김씨는 지난달 14일 민주사회를위한변호사모임, 가자로 향하는 천개의 매들린호(TMTG)와 함께 유엔인권이사회 특별절차에 “한국 정부의 해초 활동가에 대한 여권반납명령 및 여권효력정지 조치는 국내법 및 국제규범 위반으로 인한 인권침해”라는 내용의 긴급 진정서를 제출했다.

김씨는 지난달 15일에는 이재명 대통령에게 호소문을 보내 “시민의 자유로운 탑승을 공권력으로 제한하는 국가는 대한민국뿐”이라며 “한 번 더 대통령께 요청한다. 한국의 여권법이라는, 시민 이동을 제한하는 법을 재고해주시고 한국 시민이 세계의 시민들과 함께 만들어가는 평화를 지지해 달라”고 말했다.

외교부 당국자는 “현재 가자지구는 여권법 등에 따라 허가 없는 방문·체류가 금지된 지역”이라며 “우리 국민을 보호하기 위해 필요한 조치를 계속 취해나갈 것”이라고 말했다. 정부는 관련 국가 당국에 김씨 안전을 요청하는 등 조치를 할 것으로 예상된다.

“또 잡히더라도 항해합니다…끝내 평화에 다다를 테니까”

지중해 동쪽 끝 “세계에서 가장 고립된” 팔레스타인 가자지구로 가려는 ‘해초’(27·본명 김아현)에게 사람들은 물었다. 왜 잡힐 것을 알면서도 무모하게 배에 올라타냐고. 해초는 답했다. 그곳으로 ‘항해하는 존재’가 있다는 사실 자체가 이스라엘의 무자비한 학살에 저항하는 것이라고. 해초는 지난 9월 ‘알라 알 나자르’호에 몸을 싣고 이탈리아에서 가자로 ...

https://www.khan.co.kr/article/202512152144005

가자 항해 활동가 “여권효력정지는 공권력 남용” UN 긴급진정···이 대통령에 호소문도

한국 외교부가 팔레스타인 가자 지구 행 구호선단에 참여하는 한국인 활동가 해초(본명 김아현)의 여권 효력을 취소한 것에 대해 해초와 시민단체가 국제연합(UN)에 긴급 진정을 접수했다. 정부는 자국민의 안전을 위해 이같은 조치를 했다고 하지만 활동가들은 “공권력 남용”이라며 반발했다. 해초는 이재명 대통령에게도 호소문을 보냈다. 해초, 민주사회를위한변호...

https://www.khan.co.kr/article/202604151539011

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