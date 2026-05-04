신내린 신네르, 마스터스 5연속 제패…조코비치·나달 넘어섰다

스페인 오픈 우승하며 사상 첫 대기록…언론 “당분간 막을 사람 없다”

라이벌 카를로스 알카라스(2위·스페인)가 손목 부상으로 빠지자 남자 테니스는 세계 랭킹 1위 얀니크 신네르(이탈리아)의 천하다. 신네르가 남자프로테니스(ATP) 투어 마드리드 오픈(총상금 823만5540유로)에서 정상에 올라 새 역사를 썼다.



신네르는 4일 스페인 마드리드에서 열린 대회 남자 단식 결승에서 세계 3위 알렉산더 츠베레프(독일)를 단 57분 만에 2-0(6-1 6-2)으로 완파했다. 이번 우승으로 100만7165유로(약 17억4000만원)의 상금을 거머쥔 신네르는 사상 첫 마스터스 1000 대회 5회 연속 우승이라는 새 역사의 주인공이 됐다.



현재 23연승 중인 신네르는 지난해 11월 파리 마스터스를 시작으로 올 시즌 인디언웰스 마스터스, 마이애미 오픈, 몬테카를로 마스터스에 이어 이번 마드리드 대회까지 마스터스 1000 등급 5개 대회를 연속으로 제패했다. 이 부문에서 4회 연속 우승을 기록한 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인) 등 레전드를 넘어섰다. 마스터스는 한 시즌 4차례 열리는 메이저 대회 아래 등급 대회로 연중 9번만 개최된다.



영국 가디언은 “결승전이 시작된 지 불과 14분 만에 관중은 경기가 이미 끝났다는 것을 알았다. 츠베레프가 허우적거리는 동안 신네르는 파괴적인 샷과 흔들림 없는 집중력으로 놀라운 경기력을 선보였다”며 “신네르의 연승은 투어에서 가장 놀라운 기록 중 하나로, 어디까지 이어질지 예측이 어렵다”고 평가했다. 신네르는 “츠베레프는 최고의 기량을 보여주지 못했고 약간 피곤해 보였다. 그럴 때 서브가 잘 들어가고 초반 브레이크에 성공하면 도움이 된다”고 말했다. 그는 이어 “언젠가는 성적이 떨어질 수도 있는데, 그것은 정상적인 일이다. 나는 계속해서 나 자신을 믿어온 것이 매우 기쁘다. 매일 모든 훈련에 나서 규율을 지키려 노력하고 있다”고 덧붙였다.



2001년생 신네르의 신기록 행진은 어디까지 계속될까. 안방 이탈리아에서 이어질 이탈리아 오픈에서 신네르가 우승하면 9개 마스터스 1000을 모두 석권하는 ‘커리어 골든 마스터스’를 이루게 된다. 현재까지는 조코비치만 이룩한 위업이다. 또 올해 마스터스 1000 대회에서 한 번 더 우승하면 조코비치가 2015년에 세운 마스터스 최다 우승(6회) 기록과 타이를 이룬다. 신네르는 이달 말 열리는 시즌 2번째 메이저 대회인 프랑스 오픈에서도 우승 후보 1순위로 꼽힌다. 신네르가 우승하면 4대 메이저 대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드슬램을 달성한 역대 10번째 선수가 된다. 신네르에게 9연패 중인 츠베레프는 “신네르와 다른 선수들 사이에는 큰 격차가 있다고 인정할 수밖에 없다”며 “가끔은 좀 쉬어서 우리 같은 보통 선수들에게도 기회를 주면 좋겠다”고 농담했다. 테니스 전문 매체 테니스헤드는 “2025년에 신네르를 막았던 선수는 알카라스뿐이었다. 앞으로 몇주 동안에도 그를 막을 수 있는 사람은 아무도 없을 것 같다”고 전망했다.

