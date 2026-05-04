정부, 호르무즈서 한국 선박 피격 첩보 “사실 확인 중…인명피해 없어”

트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 개시…이란, 휴전 위반 간주 ‘경고 사격’

정부가 4일 한국 선박이 호르무즈 해협에서 피격됐다는 첩보를 접수하고 사실 여부를 확인하고 있다. 2월28일 미국·이란 전쟁이 시작된 뒤 한국 선박이 피격된 적은 없었다. 정부 관계자는 이날 “한국 선박이 피격됐다는 정보에 관해 사실 확인 중”이라며 “인명 피해는 없는 것으로 파악하고 있다”고 밝혔다. 청와대는 “해당 선박의 화재 원인에 대해 파악 중이며 한국 승선원의 피해는 없는 것으로 확인되었다”고 했다.



이 소식은 미국이 제3국 민간 선박들이 호르무즈 해협을 통과해 빠져나갈 수 있도록 군용기와 군함으로 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시한 이후 이란이 물리적 대응 수위를 높이는 가운데 전해졌다.



도널드 트럼프 미국 대통령(사진)이 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나오도록 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시하자, 이란이 이를 ‘휴전 위반’으로 간주하며 경고사격을 했다.



이란 준관영 파르스통신은 4일(현지시간) 현지 소식통 말을 인용해 호르무즈 해협 인근에서 미 호위함 1척이 미사일 두 발을 맞고 되돌아갔다고 보도했다. 통신은 “미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 기동을 강행한 직후 미사일 공격의 표적이 됐다”며 “이 군함은 미사일 두 발을 맞았고 이에 따라 항행을 계속하지 못하고 기수를 돌려 퇴각했다”고 전했다.



미 중부사령부는 “미 해군 함정 중 피격된 것은 없다”며 이란의 주장을 부인했다. 미군은 이날 오전부터 걸프 해역에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 군함으로 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시했다.



앞서 트럼프 대통령은 3일 SNS에 “전 세계 국가들이 호르무즈 해협에 갇힌 그들의 선박을 풀어주는 데 도움을 줄 수 있는지 미국에 요청해왔다”면서 “(이번 작전은) 미국과 중동 국가들, 특히 이란을 대신한 인도주의적 조치”라고 했다. 국제해사기구(IMO)에 따르면 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 현재 페르시아만에 발이 묶인 선박은 2000여척, 선원은 2만명에 달하는 것으로 추산된다.



미 온라인매체 액시오스는 미군이 이번 작전을 위해 구축함, 100대 이상의 항공기, 1만5000명의 병력을 투입할 예정이라고 했다.

