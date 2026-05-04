이란, 호르무즈 통제구역 확대한 지도 공개···트럼프 ‘프로젝트 프리덤’에 맞불

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군이 4일(현지시간) 호르무즈 해협에 대한 통제 범위를 대폭 확대한 새로운 지도를 발표했다.

이란 반관영 타스님 통신은 이날 IRGC가 호르무즈 해협에 설정한 새로운 통제 구역을 표시한 지도를 보도했다.

이날 IRGC가 공개한 지도에 따르면 IRGC는 호르무즈 해협 서쪽의 이란 케슘 서쪽 끝에서 아랍에미리트연합(UAE)의 움알쿠와인까지 잇는 선을 새로운 통제 범위로 설정했다. 또 다른 선은 이란 동남부 모바라크산에서 UAE 푸자이라 남쪽 끝까지 이어지는 선이다.

이는 IRGC가 기존 통제하던 해역을 확대한 것이다. IRGC는 앞서 호르무즈 해협 인근 라라크섬을 둘러 가는 두 가지 우회 항로를 제시하고 오만 무산담 곶을 끼고 도는 해역은 ‘위험 구역’으로 정해 선박 통항을 통제했다.

알자지라는 이날 IRGC가 공개한 지도에 관해 “실질적으로 UAE가 호르무즈 해협을 우회해 원유를 수출할 가능성을 차단하려는 것”이라며 “이 지도가 실행될 경우 새로운 지역 질서와 안보 구도에서 이란의 영향력이 크게 강화될 가능성이 있다”고 짚었다.

이는 트럼프 대통령이 이날 오전부터 민간 선박의 호르무즈 해협 통항을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’을 개시한다고 선언한 후 맞대응 차원의 조치로 풀이된다.

이날 이란 준관영 파르스 통신은 호르무즈 해협 인근에서 미국 군함이 미사일 두 발을 맞고 되돌아갔다고 보도했다. 파르스 통신은 “미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 기동을 강행한 후 미사일 공격의 표적이 됐다”고 전했다.

다만 미 중부사령부는 이날 호르무즈 인근 해역에서 있었던 피격에 관해 “피격된 미 함정은 없었다”며 이란의 주장을 즉각 부인했다.