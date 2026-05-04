북한 여자축구단, 17일 한국 온다

아시아챔스 4강전서 ‘남북 대결’ 북 ‘적대적 국가’ 선언 후 첫 교류

북한의 여자축구 리그 구단인 내고향여자축구단(내고향)이 경기 수원에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에 참가하기 위해 오는 17일 방남한다. 북한 선수단의 방남은 2018년 12월 이후 약 7년5개월 만이다. 다만 북한 선수단의 이번 방남이 남북관계 개선으로 이어질 가능성은 제한적이라는 전망이 우세하다.



대한축구협회와 통일부는 2025~2026 AWCL 준결승전에서 수원FC 위민과 맞붙는 내고향의 남측 방문이 확정됐다고 4일 밝혔다. 북한 선수단은 중국 베이징을 경유해 오는 17일 오후 2시15분 인천국제공항에 도착할 예정이다. 선수단은 선수 27명과 코치진 등 총 39명으로 구성된다.



평양이 연고지인 내고향은 북한 여자축구 리그의 신흥 강자로 부상하고 있다고 통일부는 설명했다. 2012년 창단해 2021~2022시즌 북한 1부 리그에서 명문 축구팀인 4·25선수단을 꺾었다.



중국 경유에 ‘적대적 두 국가’ 각인 의도 당국 간 대화 가능성 적어…정부도 ‘차분’

북한 선수단 8년 만에 방한



북한 선수가 남측에서 열리는 스포츠 대회에 출전하는 것은 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 처음이다.



김정은 북한 국무위원장이 ‘한국은 가장 적대적인 국가’라고 한 만큼, 일체의 유화적 분위기를 차단하기 위해 선수단을 보내지 않을 것이라는 전망이 많았다.



북한의 이번 방남이 ‘적대적 두 국가론’을 각인시키는 데 목적이 있다는 분석도 제기된다. 한국에서 개최되는 국제대회에도 참석해 정상국가 이미지를 부각하되, 한국을 ‘교전 중인 외국’으로 대하는 방식을 드러내려는 의도도 있다는 것이다.



실제 이번 방남 결정에 앞서 남북 당국뿐 아니라 축구협회 간 접촉은 일절 이뤄지지 않았다. 북한이 통보한 선수단에도 남북 접촉을 할 만한 고위 당국자는 포함되지 않은 것으로 전해졌다. 북한 선수단이 중국을 경유하는 점 역시 ‘두 국가’ 기조와 무관치 않다는 해석이 나온다.



대회 규정상 사유 없이 기권할 경우 벌금과 국제대회 출전 자격 정지 등 징계를 받을 수 있다는 점도 이번 방남에 영향을 끼쳤을 수 있다.



양무진 북한대학원대 석좌교수는 “지원 인원으로 보위부와 남북관계를 관장하는 10국 인원들이 방한할 가능성이 높지만 남북 당국 간 대화 혹은 접촉은 제한될 것으로 예상된다”고 말했다.



청와대는 “경기 참가를 환영한다”며 “정부는 선수단이 경기를 잘 치를 수 있도록 협조하겠다”고 했다. 통일부는 “최대한 국제대회라는 점을 존중하면서 소통하고 협력하겠다”고 했다.



수원FC 위민과 내고향의 준결승전은 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 치러진다. 결승전은 23일 오후 2시 같은 곳에서 열린다. 내고향은 수원FC 위민과 같은 숙소인 수원 노보텔 앰배서더 호텔에 머무를 예정이다. 경기는 관중이 보는 가운데 열린다. 클럽대항전이어서 경기 진행에 국기나 국가는 사용되지 않는다.

