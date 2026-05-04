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본문 요약

유상대 한국은행 부총재가 "금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다"고 밝혔다.

유 부총재는 이번 회의에서 연내 혹은 특정 시점 이후 금리 인상이 가능하다는 신호가 나올 수 있냐는 질문에도 "가능성은 열려 있다"고 답했다.

유 부총재는 "불확실성이 높아 5월 말 금통위까지의 상황을 더 보고 정책을 결정할 것"이라면서 현재의 경기 상황이 이달 말까지 지속될 경우 점도표 형식으로 공개하는 금통위원들의 6개월 금리 전망 분포가 지난 2월 금통위에 비해 전반적으로 상향될 수 있다고도 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한은발 ‘금리 인상’ 첫 신호

입력 2026.05.04 20:38

수정 2026.05.04 22:18

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  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유상대 부총재 “인상 고민할 때”…이달 말 금통위 지난 후 결정할 듯

유상대 한국은행 부총재가 “금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다”고 밝혔다. 최근 한은 금융통화위원이 공개적으로 금리 인상 발언을 한 건 처음이다.

유 부총재는 아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중인 3일(현지시간) 한 호텔에서 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 유 부총재는 당연직 금통위원이다.

그는 “4월에 금리를 동결할 당시 (미국·이란) 전쟁으로 인해 성장률은 낮추고 물가는 높여야 할 수 있다고 했는데, 그 후로 지금까지 상황을 보면 성장률은 당초 예상한 2.0%보다 크게 낮아지지 않을 것 같은 느낌을 주고 물가상승률은 2.2%보다 높아질 가능성이 커졌다”고 설명했다. 이어 “정부의 여러 물가 정책 대응을 고려하더라도 상당한 (금리) 상방 압력을 받고 있다”고 진단했다.

유 부총재는 또한 “반도체 사이클이 굉장히 강하게 작용하면서 수출을 중심으로 성장률이 좋아지고, 정부 부양책으로 소비 심리도 많이 살아났다”고 평가했다.

이는 경제성장률이 중동전쟁에도 불구하고 떨어지지 않았는데, 물가는 예상보다 크게 오를 수 있어 금리 인상 환경이 조성되고 있다는 의미로 해석된다. 유 부총재는 “이제 금리 인하 사이클보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 견해”라고 밝혔다.

다음 한은 정책결정기구인 금통위 회의는 이달 28일 열린다.

유 부총재는 이번 회의에서 연내 혹은 특정 시점 이후 금리 인상이 가능하다는 신호가 나올 수 있냐는 질문에도 “가능성은 열려 있다”고 답했다.

유 부총재는 “불확실성이 높아 5월 말 금통위까지의 상황을 더 보고 정책을 결정할 것”이라면서 현재의 경기 상황이 이달 말까지 지속될 경우 점도표(한은 총재 외 6명 금통위원의 3개월 후 금리 전망치를 표시한 것) 형식으로 공개하는 금통위원들의 6개월 금리 전망 분포가 지난 2월 금통위에 비해 전반적으로 상향될 수 있다고도 했다.

그는 경제협력개발기구(OECD)에서 한국의 잠재성장률을 올해 1.71%, 내년 1.57%로 예상한 것을 두고는 “한은이 추세적으로 추정한 잠재성장률은 2%에서 2%를 약간 밑도는 수준”이라며 OECD의 전망은 “좀 과하다”고 밝혔다.

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