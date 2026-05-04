“인도주의” 명분 삼아 미군 호위 작전…트럼프,이란과 협상 교착 ‘판’ 흔들기

‘프로젝트 프리덤’ 왜 꺼냈나 이란에 책임 강조 ‘외교적 압박’ 구체적 선박 지원 방식 안 밝혀 언론 “운항 조율 수준 그칠 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나오도록 지원하겠다고 밝힌 ‘프로젝트 프리덤’은 이란과의 교착 상태를 돌파하기 위한 승부수로 풀이된다.



버티기에 돌입한 이란의 핵심 카드를 무력화해 협상 테이블에 앉히겠다는 의도이지만, 위태로운 휴전을 깨뜨리는 갈등 요소가 될 수 있다는 분석이 나온다.



3일(현지시간) 트럼프 대통령이 중동 시간 4일 오전부터 시작하겠다고 밝힌 이 작전의 구체적인 방식은 알려지지 않았다. 미 언론들은 미 해군이 호르무즈 해협에 갇힌 상선을 직접 호위하는 데 나서기보다는 상선들 간 안전한 운항을 조율하는 수준에 그칠 것이라고 관측했다.



이란이 호르무즈 해협 통제권을 무기 삼아 종전 협상에서 ‘선 종전 후 핵협상’을 고집하는 상황에서 이란의 해협 봉쇄를 무력화해 판을 흔들어보겠다는 시도다. 트럼프 대통령이 인도적 조치라고 한 것은 이란의 책임을 강조해 외교적으로 압박하겠다는 의도로도 읽힌다.



뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이란이 미군에 먼저 발포하는 위험을 감수하지 않을 것이란 점을 이용해 도박에 나선 것이라고 분석했다. NYT는 “이번 조치가 성공한다면 이란과 미국이 각각 주도해온 ‘이중 봉쇄’ 국면은 완전히 뒤바뀔 수 있다”며 “전쟁이 시작된 2월28일 이전 상태로 호르무즈 해협을 되돌려 놓을 수 있느냐의 문제이기도 하다”고 했다.



다만 이란이 물리력을 동원해 대응할 경우 무력 충돌이 재개될 가능성도 있다. 이란군은 이날 “그 어떤 외국 무장 세력, 특히 침략자인 미군이 호르무즈 해협에 접근하거나 진입을 시도할 경우 즉각 공격 대상이 될 것”이라고 경고했다.



미국 싱크탱크인 국제정책연구소 선임연구원 네가르 모르타자비는 트럼프 대통령의 조치가 “위협인지, 협상 전술인지, 이란이 제시한 제안에 대한 압박용 카드인지 모르겠지만 이란 측에선 결코 인도주의적 임무로 보지는 않을 것”이라며 “그곳은 전쟁터이고 이란은 도발로 받아들일 가능성이 크다”고 알자지라에 말했다. NYT는 이란 기뢰가 호르무즈 해협에서 모두 제거됐는지 확실치 않은 데다, 이란 당국이 정면 대응하지 않더라도 이슬람혁명수비대(IRGC) 소속 부대 등이 지침을 제대로 전달받지 못한 채 발포할 가능성도 위험으로 남아있다고 전했다.



트럼프 대통령은 압박 카드를 꺼내면서도 미국 대표단이 이란과 “매우 긍정적인 논의를 진행하고 있다”고 밝혔다. 불안한 휴전 중에도 미국과 이란이 협상안을 주고받고 있다며 낙관적 전망을 내놓은 것으로 해석된다.



다만 핵 프로그램 관련 조항이 포함되지 않은 것으로 알려진 이란 측의 14개항 종전안은 받아들일 수 없다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.



NYT는 대이란 전쟁 목표를 단기에 달성할 수 있고 경제적 영향도 미미할 것이라 했던 트럼프 대통령의 낙관이 허물어지고 있으며, 명확한 종착점이 없는 복잡한 현실에 직면하고 있다고 지적했다.

