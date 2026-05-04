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‘정책’ 김태년 ‘관록’ 박지원 ‘친명’ 조정식…국회의장 선거 ‘3파전’

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본문 요약

22대 국회 후반기 국회의장 더불어민주당 경선이 김태년·박지원·조정식 의원의 3파전으로 확정됐다.

조 의원은 이 대통령의 당대표 시절 사무총장을 지냈고, 지난해 대통령 정무특보로 위촉되는 등 친이재명계 핵심으로 통한다.

민주당 국회의장 경선은 오는 11~12일 권리당원 투표와 13일 의원 투표를 합산해 후보를 선출한다.

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‘정책’ 김태년 ‘관록’ 박지원 ‘친명’ 조정식…국회의장 선거 ‘3파전’

입력 2026.05.04 21:03

수정 2026.05.04 22:00

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  • 강한들 기자

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민주당 경선 후 본회의 표결

‘정책’ 김태년 ‘관록’ 박지원 ‘친명’ 조정식…국회의장 선거 ‘3파전’

22대 국회 후반기 국회의장 더불어민주당 경선이 김태년(5선)·박지원(5선)·조정식(6선) 의원의 3파전으로 확정됐다. 판세는 세 의원의 팽팽한 접전 양상으로 평가된다.

세 의원은 경선 후보 등록일인 4일 국회에서 각각 기자회견을 열고 의장 출마를 공식적으로 밝혔다.

김 의원은 “상임위원회의 고의적 지연과 파행은 용납하지 않겠다”며 “경제 안보, 공급망 재편, 국가균형성장, 민생경제 회복이라는 이재명 국민주권정부의 국정과제를 입법으로 완성하겠다”고 말했다. 김 의원은 정책위의장과 원내대표 등 당 요직을 거쳤고, 상대적으로 계파색이 옅고 소통에 능한 정책통으로 평가된다.

박 의원은 “최고의 정치는 협치지만, 윤어게인 세력들은 배려하지 않고 당장 6월부터 일하겠다”며 “일 잘하는 일류 국회인 K국회를 만들어서 일 잘하는 대통령을 제대로 지원하는 파트너가 되겠다”고 말했다. 박 의원은 김대중 전 대통령 비서실장과 문재인 정부 국가정보원장 등을 지낸 자타공인 ‘정치 9단’이다.

조 의원은 “당·정·청과 하나로 움직여 국민이 체감하는 민생 국회의 성과를 만들어야 한다”며 “6월 내 원구성, 12월까지 이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 100% 마무리 짓겠다”고 말했다. 조 의원은 이 대통령의 당대표 시절 사무총장을 지냈고, 지난해 대통령 정무특보로 위촉되는 등 친이재명계 핵심으로 통한다.

민주당 국회의장 경선은 오는 11~12일 권리당원 투표(20%)와 13일 의원 투표(80%)를 합산해 후보를 선출한다. 권리당원 투표는 이번에 처음 도입됐다. 이후 본회의 표결로 국회의장을 최종 선출한다.

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