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종합특검 “방첩사, 2024년 초부터 비상계엄 준비 정황”

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본문 요약

3대 특검이 수사하지 못한 추가 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합특별검사팀이 2024년 초부터 군 내부에서 불법계엄이 준비된 정황을 포착했다고 밝혔다.

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 재판부는 '계엄 선포 이틀 전'을 계엄 결심 시점으로 봤는데, 수사 결과에 따라 달라질 가능성이 있다.

김지미 특검보는 4일 언론브리핑에서 "국군방첩사령부 관계자 조사를 통해 방첩사가 2024년 상반기부터 비상계엄을 준비했던 정황을 확인했다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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종합특검 “방첩사, 2024년 초부터 비상계엄 준비 정황”

입력 2026.05.04 21:18

수정 2026.05.04 21:19

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  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“이례적 행위 반복” 내용은 미공개

김건희 도이치 수사 무마 의혹에

“수사 관여한 검사 4명 출석 통보”

SNS 자료 유출 수사관은 ‘감봉’

3대(내란·김건희·채 상병) 특검이 수사하지 못한 추가 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합특별검사팀이 2024년 초부터 군 내부에서 불법계엄이 준비된 정황을 포착했다고 밝혔다. 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 재판부는 ‘계엄 선포 이틀 전’을 계엄 결심 시점으로 봤는데, 수사 결과에 따라 달라질 가능성이 있다.

김지미 특검보는 4일 언론브리핑에서 “국군방첩사령부 관계자 조사를 통해 방첩사가 2024년 상반기부터 비상계엄을 준비했던 정황을 확인했다”고 밝혔다. 다만 김 특검보는 구체적인 내용을 공개하지는 않았다. 특검팀은 2024년 상반기 당시 상황을 고려할 때 방첩사가 “이례적인 행위를 반복하는 등” 계엄을 준비했다고 볼 수 있는 단서를 발견한 것으로 전해졌다.

윤 전 대통령이 계엄을 언제부터 계획했는지는 내란 우두머리 혐의 재판에서 주요 쟁점이다. 이 사건을 처음 수사한 검찰 비상계엄 특별수사본부는 퇴역군인 노상원씨가 중앙선거관리위원회의 부정선거 의혹 수사를 준비하던 때(2024년 9월)를 구체적인 계엄 모의 시점이라고 판단했다. 사건을 넘겨받아 수사한 조은석 내란 특검은 그보다 1년가량 전인 군 장성 인사 시기(2023년 10월)를 모의 시점이라고 봤다.

하지만 1심 재판부는 윤 전 대통령 등이 확실히 계엄을 계획한 시점은 선포 이틀 전인 2024년 12월1일로 봐야 한다고 판시했다. 조 특검은 이런 판단을 받아들일 수 없다며 항소했다. 특검이 이날 언급한 추가 정황을 통해 윤 전 대통령 등이 2024년 상반기부터 계엄 선포를 결심했다는 것이 입증된다면 상급심 재판부가 새로운 판단을 하는 근거가 될 수 있다.

한편 특검은 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 수사를 검찰이 조직적으로 무마했다는 의혹과 관련해 당시 수사에 관여한 검사 4명에게 특검 사무실로 출석하라고 요구했다고 밝혔다. 출석을 요구한 대상은 서울중앙지검이 2024년 10월 김 여사의 자본시장법 위반 혐의에 대해 불기소 처분했을 때 수사팀을 지휘한 최재훈 대전지검 부장검사와 당시 수사팀 평검사 2명, 김민구 서울남부지검 부장검사 등으로 전해졌다.

특검은 또 SNS에 피의자 진술조서 등 특검 내부 자료를 올린 특별수사관 이모 변호사에 대해 감봉 1개월의 징계처분을 내렸다고 밝혔다. 이 변호사는 지난 2일 SNS에 권창영 특검과 함께 찍은 사진, 특별수사관 임명장, 피의자 진술조서 사진 등을 게시했다가 삭제했다. 진술조서의 진술자 이름은 보라색으로 칠해 가린 상태였다.

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