대전교도소 이전 사업, 10년 표류 끝 재개

수순 법무부, 임대형 민간투자사업 공고

사업성 문제로 10년 가까이 중단됐던 대전교도소 이전 사업이 재개 수순을 밟고 있다.



4일 조승래 더불어민주당 국회의원(대전 유성갑)과 대전시에 따르면, 법무부는 지난달 30일 대전구치소 신축을 위한 임대형 민간투자사업(BTL) 공고를 냈다. 민간투자 방식으로 대전 유성구 방동 28만2002㎡ 부지에 1700명을 수용할 수 있는 대전구치소를 신축하는 것으로, 다음달 우선협의대상자를 선정해 민자적격성 검토 등을 거친 뒤 사업시행자가 지정되면 2034년까지 구치소를 신축한다는 계획이다.



대전구치소 신축은 현재 유성구 대정동에 있는 대전교도소를 방동 일대로 이전하는 사업 중 하나다.



1984년 현 부지에 자리 잡은 대전교도소는 시설 노후화와 과밀 수용 문제로 장기간 이전 필요성이 제기돼왔다. 2017년 대전교도소 이전 사업이 문재인 정부 국정운영 5개년 계획에 지역공약사업으로 반영되고, 이전 대상지까지 확정됐다.



법무부는 2025년까지 대전교도소 이전을 완료한다는 계획이었지만 후속 조치가 늦어지면서 사업은 계속 지연됐다.



대전시와 법무부, 한국토지주택공사(LH)가 2022년 교도소 이전 개발사업 시행 협약을 체결하기도 했지만 사업성 문제로 발목이 잡혔다. 수익성과 경제성이 낮다는 판단 때문이었다.



장기간 표류하던 사업은 지난해 기획재정부(현 재정경제부) 주관으로 관계기관이 참여하는 실무협의체가 구성되면서 실마리를 찾았다. LH는 오는 9월쯤 대전교도소 이전·개발사업 시행을 위한 공기업 예비타당성조사를 다시 신청할 예정이다.



대전교도소 이전이 완료되면 유성구 방동 일대에 구치소를 포함해 모두 3200명을 수용할 수 있는 새로운 교정시설이 들어서게 된다.

