사라졌던 소년체전 개회식, 15년 만에 부산서 열린다

청소년의 스포츠 축제가 부산에서 잇따라 펼쳐진다. 학습권 보장 등을 이유로 지난 15년간 사라졌던 전국소년체육대회 개회식도 부산에서 다시 열린다.



부산시는 오는 12일 오후 2시30분 사직실내체육관에서 ‘제20회 전국장애학생체육대회’ 개회식을 열고 4일간 대장정에 돌입한다고 4일 밝혔다. 이번 대회는 아시아드주경기장 등 18개 경기장에서 진행되며, 전국에서 모인 5000명 장애학생 선수단이 17개 종목에서 실력을 겨룬다. 전국단위 장애학생 체육대회가 부산에서 개최되는 것은 이번이 처음이다.



개회식은 ‘빛의 항해 부산, 감동의 물결 속으로’라는 주제로 꾸며진다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 MVP인 김윤지 선수가 영상으로 응원 메시지를 전한다. 개회식은 당일 오후 2시부터 누구나 무료입장할 수 있다.



오는 23일부터 26일까지는 ‘제55회 전국소년체육대회’가 부산 전역에서 열린다. 40개 종목에 전국에서 모인 2만명 선수단이 참가해 경쟁을 벌인다.



이번 소년체전에서는 15년 만에 개회식이 부활한다. 소년체전 개회식은 학생 선수의 학습권 보장과 대회 집중도 향상 등을 이유로 개최되지 않았으나, 대한체육회와 부산시가 ‘학생 선수가 주인공이 되는 추억을 만들자’는 취지에 공감해 재개를 결정했다.



22일 벡스코 제2전시장에서 열리는 개회식에서는 수영야류보존회와 전수학교(배영초) 농악단의 공연이 예정돼 있다.

