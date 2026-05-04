첫 전남광주통합 교육감 선거 ‘현역 대 진보’ 압축

진보진영 단일 후보로 장관호 선정 이정선 광주교육감은 3자 단일화 김대중 전남교육감도 지지세 확보

전남광주통합특별시교육청 교육감을 뽑는 선거가 후보 간 단일화로 ‘현역 대 진보’ 대결로 압축되고 있다. 광주와 전남교육청을 통합해 7월1일 출범하는 통합특별시교육청 교육감 선거를 앞두고 선관위에 예비후보로 등록한 이들만 8명에 달한다.



민주진보교육감 전남·광주통합공천위원회는 4일 전남광주특별시교육감 단일 후보로 장관호 예비후보를 선정하고 공천장을 전달했다. 전남과 광주지역 시민사회단체가 참여한 공천위원회는 장 후보와 정성홍 예비후보를 대상으로 여론조사를 통한 단일화를 추진했다.



장 후보는 전국교직원노동조합 전남지부장, 정 후보는 전교조 광주지부장 출신이다. 장 후보는 “낡은 세력으로는 새로운 특별시 교육을 감당할 수 없다”면서 “모두가 1등인 360도 교육, 모두가 빛나는 맞춤형 교육을 전남광주에서 시작하겠다”고 밝혔다.



광주와 전남교육청이 통합해 출범하는 전남광주특별시교육청의 첫 교육감 선거는 두 지역에서 인사들이 나서면서예비후보 8명이 등록하는 등 후보들이 몰렸다. 진보진영이 후보 단일화에 성공하면서 첫 통합교육감 선거는 ‘현역 대 진보’ 대결로 압축되는 모양새다.



이정선 현 광주시교육감은 지난달 30일 김해룡·고두갑 후보와 단일화했다. 3명의 후보들은 여론조사를 통해 이 교육감으로 단일화한 뒤 당선 이후 협력 체계를 꾸리기로 합의했다. 여수교육지원청 교육장을 지낸 김해룡 후보는 전남 동부권, 고두갑 목포대 교수는 전남 서부권을 기반으로 하고 있다. 이들은 “전남광주교육의 중단 없는 혁신을 위해서 이 후보를 중심으로 힘을 모으기로 했다”고 밝혔다.



김대중 현 전남교육감도 예비후보로 등록하고 통합특별시 교육감을 위한 행보를 이어가고 있다. 김 교육감은 전남과 광주지역에서 교육감 출마를 준비해왔던 인사들의 지지를 받고 있다. 지난달 15일 광주에서 열린 김 교육감의 출마 선언에는 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장과 문승태 전 순천대 부총장, 오경미 전 광주시교육청 교육국장 등이 함께했다.



강숙영 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장과 최대욱 전 한국교총 부회장도 예비후보로 등록해 활동하고 있다.



단일화를 통해 8명 후보가 5명으로 압축된 만큼 본선거는 두 현직 교육감과 진보 단일 후보 간 대결이 될 것이란 예측이 나온다. 지역 교육계 관계자는 “현직인 이 교육감과 김 교육감 측이 단일화를 염두에 두지 않고 있는 만큼 결국 현직 2명과 진보 후보 간 대결이 이뤄질 것”이라고 말했다.

