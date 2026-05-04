[속보] 미군 “미 국적 상선 2척 호르무즈 해협 성공적 통과”

4일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미 중부사령부는 미국 국적 상선 두 척이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과했다고 밝혔다.
중부사령부는 이날 성명을 통해 “미군은 상업용 선박의 항행 재개를 위해 적극적으로 지원하고 있다”고 밝혔다.
미군은 이날 오전부터 걸프 해역에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 군함으로 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시했다.
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입력 2026.05.04 21:28
수정 2026.05.04 21:33펼치기/접기
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4일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미 중부사령부는 미국 국적 상선 두 척이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과했다고 밝혔다.
중부사령부는 이날 성명을 통해 “미군은 상업용 선박의 항행 재개를 위해 적극적으로 지원하고 있다”고 밝혔다.
미군은 이날 오전부터 걸프 해역에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 군함으로 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시했다.
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