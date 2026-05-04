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코스피 지수가 '7000피'를 코앞에 뒀다.

코스피 지수는 5월 첫 거래일인 4일 5% 급등하며 사상 처음 6900선을 넘어섰다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 338.12포인트 오른 6936.99에 장을 마쳤다.

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‘6936.99’ 거칠 것 없는 코스피, 전망치 8600선까지

입력 2026.05.04 21:37

수정 2026.05.04 21:38

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  • 이보라 기자

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외국인·기관 ‘5조 순매수’ 불장

과열 우려에 공매도 잔액 20조

‘140만닉스’ 시총 1000조 첫 돌파

오…5월 첫 거래일 5% 급등 코스피가 사상 최고가인 6936.99로 마감한 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 문재원 기자 mjw@kyunghyang.com

오…5월 첫 거래일 5% 급등 코스피가 사상 최고가인 6936.99로 마감한 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 문재원 기자 mjw@kyunghyang.com

코스피 지수가 ‘7000피’를 코앞에 뒀다. 코스피 지수는 5월 첫 거래일인 4일 5% 급등하며 사상 처음 6900선을 넘어섰다. 코스피는 이날 전 거래일 대비 338.12포인트(5.12%) 오른 6936.99에 장을 마쳤다.

이날 유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 3조183억원, 1조9352억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 4조7904억원 순매도하며 차익 실현에 나섰다. 이날 정규장 마감 시점 기준 외국인의 코스피 순매수액은 역대 두 번째 규모로 집계됐다.

두 반도체 대형주는 날아올랐다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 16만1000원(12.52%) 오른 144만7000원을, 삼성전자는 1만2000원(5.44%) 오른 23만2500원을 기록했다. 특히 SK하이닉스는 ‘140만닉스’를 찍으며 사상 처음 시가총액 1000조원을 돌파했다.

도널드 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나오도록 지원하겠다며 밝힌 ‘프로젝트 프리덤’(해방 작전)으로 해상 물류 차질 우려가 일부 완화된 것도 지수를 끌어올린 배경으로 꼽힌다.

이경민 대신증권 연구원은 “국내 증시가 재차 신고가를 경신하고 있음에도 12개월 선행 PER(주가수익비율)은 7.12배로 여전히 저평가 구간”이라고 말했다.

나아가 신한투자증권은 전날 코스피 연간 전망치를 6000~8600으로 상향 조정했다. 그러나 단기간에 지수가 크게 오르면서 과열을 우려하는 목소리도 있다. 급격한 지수 상승에 따라 하락에 투자금을 거는 공매도 잔액은 20조원을 넘었다. 코스피 공매도 잔액이 20조원 선을 넘어선 건 이번이 처음이다.

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