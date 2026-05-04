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4명에 새 생명 주고 떠난 럭비 국대 윤태일…OK 읏맨 럭비단, 추모 성금·장학금 전달

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4명에 새 생명 주고 떠난 럭비 국대 윤태일…OK 읏맨 럭비단, 추모 성금·장학금 전달

입력 2026.05.04 21:48

수정 2026.05.04 21:49

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환자 100여명에 인체 조직기증도

4명에 새 생명 주고 떠난 럭비 국대 윤태일…OK 읏맨 럭비단, 추모 성금·장학금 전달

OK금융그룹이 운영하는 OK 읏맨 럭비단이 뇌사 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠난 윤태일 전 럭비 국가대표를 기리는 추모 성금을 유가족에게 전달했다(사진).

OK 읏맨 럭비단은 3일 열린 ‘2026 전국 럭비 실업리그’ 6라운드 경기 종료 후 유가족이 참석한 가운데 추모 성금 전액을 전달했다고 4일 밝혔다. 이번 모금에는 전국 럭비인과 팬, 기자 등 130여명이 참여했다.

앞서 럭비단은 고인의 비보 이후 공식 모금 창구 마련 요청에 따라 OK배정장학재단과 함께 공동 성금 모금 캠페인을 진행했다. 지난달 16일부터 이달 1일까지 이어진 모금에는 럭비계 안팎의 참여가 이어졌다.

럭비단은 별도 지원책도 마련했다. 고인의 자녀가 학업을 이어갈 수 있도록 OK배정장학재단을 통해 매월 50만원씩 5년간 총 3000만원의 생활비 장학금을 지원할 계획이다.

윤태일은 대한민국 럭비 국가대표로 2010 광저우 아시안게임과 2014 인천 아시안게임 남자 럭비에서 동메달 획득에 기여한 대표 선수다.

윤태일은 사고로 뇌사 판정을 받은 뒤 장기기증으로 4명에게 새 생명을 전했고, 인체 조직기증으로 환자 100여명에게 희망을 남겼다.

최윤 OK금융그룹 회장은 “럭비인들과 팬들의 마음이 모여 추모 성금이 마련됐다”며 “윤태일 선수가 남긴 희생과 나눔의 정신을 한국 럭비가 오래 기억할 것”이라고 밝혔다.

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