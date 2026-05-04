서울대 어린이병원에 5000만원…배우 김고은, 6년째 기부 선행

배우 김고은(사진)이 저소득층 환자 치료 지원을 위해 서울대 어린이병원에 5000만원을 기탁했다고 BH엔터테인먼트가 4일 밝혔다. 김고은은 2021년부터 어린이날마다 서울대 어린이병원에 기부하고 있다.