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‘소강체육대상’ 대상에 최신원 대한펜싱협회 회장

입력 2026.05.04 21:49

‘소강체육대상’ 대상에 최신원 대한펜싱협회 회장

최신원 대한펜싱협회 회장(사진)이 제18회 소강체육대상 대상 수상자로 선정됐다.

소강민관식육영재단은 4일 “지난 1월부터 각계 추천을 받은 체육계 인사를 대상으로 4차례 심사위원회 회의를 거쳐 제18회 소강체육대상 수상자를 확정했다”고 밝혔다. 재단 측은 대상 부문에 최신원 회장이 만장일치로 선정됐다고 설명했다.

공로상은 주니어 테니스 육성에 힘쓴 고 홍종문 전 대한테니스협회 회장이 받는다. 특별공로상엔 17년간 소강체육대상 심사위원으로 활동한 김인건 전 태릉선수촌장이 선정됐다.

최우수선수상 수상자로는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 메달 5개를 획득한 김윤지와 2026 동계 올림픽 2관왕 김길리, 남자 배드민턴 복식 세계랭킹 1위 서승재와 김원호가 이름을 올렸다.

지도자상은 박길우 대한장애인컬링연맹 감독과 하경수 양주시청 육상 감독 겸 국가대표 단거리 코치에게 돌아갔다. 특별상은 주선억 대한바이애슬론연맹 고문과 2026 동계 올림픽 스노보드 메달리스트 김상겸, 유승은이 받는다.

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