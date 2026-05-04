트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 첫날 호르무즈 해협서 드론 공격, 경고사격 등 이어져···아슬아슬 휴전 깨지나

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 통항을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’을 개시한 첫날 이란이 미국 군함을 향해 경고 사격을 하는 등 긴장이 고조되고 있다. 이란이 호르무즈 해협에 진입한 미 군함을 향해 미사일 공격을 했다고 주장하고 미국이 이를 반박하는 등 설전이 이어지기도 했다.

이란 준관영 파르스 통신은 4일(현지시간) 미국 호위함 1척이 호르무즈 해협을 통과하려다 미사일 두 발을 맞고 되돌아갔다고 보도했다. 파르스 통신은 “미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 기동을 강행한 직후 미사일 공격의 표적이 됐다”며 “이 군함은 미사일 두 발을 맞았고 이에 따라 항행을 계속하지 못하고 기수를 돌려 퇴각했다”고 보도했다.

하지만 미군은 이란의 주장을 즉각 부인하고 나섰다. 중부사령부는 이날 엑스를 통해 “미 해군 함정 중 피격된 것은 없다”고 밝혔다.

이날 아랍에미리트연합(UAE) 외교부는 호르무즈 해협을 통과하려던 국영 석유회사 ADNOC 소속 유조선이 이란의 무인기(드론) 두 대의 공격을 받았다고 밝혔다. 다만 UAE 외교부는 해당 유조선 ‘바라카’ 호가 공격 당시 비어있었으며 인명 피해는 없었다고 밝혔다.

UAE는 이날 자국 유조선 피격을 알린 후 “잠재적 미사일 위협” 경보를 발령하고 주민들에게 즉시 대피할 것을 촉구했다.

이란은 프로젝트 프리덤 개시에 맞서 반격 조치를 강화하는 모양새다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 호르무즈 해협에 대한 통제 범위를 대폭 확대한 새로운 지도를 발표했다. IRGC가 공개한 지도에 따르면 IRGC는 기존 통제 구역을 확대해 UAE 푸자이라 항구까지 통제 범위 안에 포함했다.

이란군 통합사령부 하탐알안비야의 알리 압둘라히 알리아바디 사령관은 이날 “외국 군대, 특히 공격적인 미군이 호르무즈 해협에 접근하거나 진입하려 하면 공격 대상이 될 것”이라고 밝혔다.

미국은 이란의 군함 공격 주장에 맞서 호르무즈 해협의 통항을 장악 중이라고 주장하고 있다. 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 “우리는 (호르무즈) 해협을 완전히 통제하고 있다”고 말했다.

중부사령부는 미국 국적 상선 두 척이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과했다고 밝혔다. 중부사령부는 엑스를 통해 “미군은 상선 통행 재개를 적극적으로 지원하고 있으며 그 첫걸음으로 미국 상선 2척이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과해 안전히 항해 중”이라고 밝혔다.

미군은 이날 오전부터 걸프 해역에 갇힌 민간 선박이 호르무즈 해협을 통과해 탈출할 수 있도록 군함으로 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시했다. 미 중부사령부는 엑스를 통해 “해당 군함들은 ‘프로젝트 프리덤’을 지원하기 위해 호르무즈 해협을 통과한 후 현재 아라비아만에서 작전 중”이라고 밝혔다.