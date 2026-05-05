백악관 인근서 총격전···경호국 요원-무장괴한 교전, 백악관 일시 폐쇄

미국 수도 워싱턴DC의 백악관 인근에서 4일(현지시간) 미국 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 용의자 간 총격 사건이 발생했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석했던 백악관출입기자협회(WHCA) 만찬 도중 발생한 총격 및 암살미수 사건 이후 열흘도 지나지 않아 벌어졌다.

비밀경호국에 따르면 사건은 이날 오후 3시 30분쯤, 워싱턴 기념탑 남동쪽 ‘15번가-인디펜던스 애비뉴’ 교차로에서 발생했다.

매슈 퀸 SS 부국장은 현장 언론 브리핑에서 “백악관 외곽을 순찰하던 우리 사복 요원들이 총기를 소지한 것으로 보이는 수상한 인물을 발견하고 제복을 착용한 요원의 지원을 요청했다”며 “접촉 과정에서 그 인물은 잠시 도주하다 총기를 꺼내 우리 요원들을 향해 발포했고, 이에 요원들은 응사하며 교전했다”고 말했다.

퀸 부국장은 해당 용의자가 총에 맞았고 병원으로 이송됐지만, 그의 부상 정도 등 상태에 대해서는 밝히지 않았다.

AP 통신은 당국이 이번 사건을 조사하는 동안 백악관이 잠시 폐쇄됐다고 보도했다.

사건 발생 직전 J D 밴스 부통령의 차량 행렬이 해당 지역을 통과했던 것으로 확인됐다. 퀸 부국장은 이번 사건이 트럼프 대통령을 겨냥했는지에 대해서는 “현재로서는 추측할 수 없다”며 “사실관계를 철저히 규명하겠다”고 밝혔다.

이번 사건에 대한 수사는 워싱턴DC 경찰이 맡을 예정이다.