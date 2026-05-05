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본문 요약

미국 수도 워싱턴DC의 백악관 인근에서 4일 미국 비밀경호국 요원들과 무장 용의자 간 총격 사건이 발생했다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석했던 백악관출입기자협회 만찬 도중 발생한 총격 및 암살미수 사건 이후 열흘도 지나지 않아 벌어졌다.

비밀경호국에 따르면 사건은 이날 오후 3시 30분쯤, 워싱턴 기념탑 남동쪽 '15번가-인디펜던스 애비뉴' 교차로에서 발생했다.

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백악관 인근서 총격전···경호국 요원-무장괴한 교전, 백악관 일시 폐쇄

입력 2026.05.05 08:20

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

4일(현지시간) 워싱턴 기념탑 인근 총격이 발생한 현장에 통제선이 둘러쳐져 있다. AP연합뉴스

4일(현지시간) 워싱턴 기념탑 인근 총격이 발생한 현장에 통제선이 둘러쳐져 있다. AP연합뉴스

미국 수도 워싱턴DC의 백악관 인근에서 4일(현지시간) 미국 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 용의자 간 총격 사건이 발생했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석했던 백악관출입기자협회(WHCA) 만찬 도중 발생한 총격 및 암살미수 사건 이후 열흘도 지나지 않아 벌어졌다.

비밀경호국에 따르면 사건은 이날 오후 3시 30분쯤, 워싱턴 기념탑 남동쪽 ‘15번가-인디펜던스 애비뉴’ 교차로에서 발생했다.

매슈 퀸 SS 부국장은 현장 언론 브리핑에서 “백악관 외곽을 순찰하던 우리 사복 요원들이 총기를 소지한 것으로 보이는 수상한 인물을 발견하고 제복을 착용한 요원의 지원을 요청했다”며 “접촉 과정에서 그 인물은 잠시 도주하다 총기를 꺼내 우리 요원들을 향해 발포했고, 이에 요원들은 응사하며 교전했다”고 말했다.

퀸 부국장은 해당 용의자가 총에 맞았고 병원으로 이송됐지만, 그의 부상 정도 등 상태에 대해서는 밝히지 않았다.

AP 통신은 당국이 이번 사건을 조사하는 동안 백악관이 잠시 폐쇄됐다고 보도했다.

사건 발생 직전 J D 밴스 부통령의 차량 행렬이 해당 지역을 통과했던 것으로 확인됐다. 퀸 부국장은 이번 사건이 트럼프 대통령을 겨냥했는지에 대해서는 “현재로서는 추측할 수 없다”며 “사실관계를 철저히 규명하겠다”고 밝혔다.

이번 사건에 대한 수사는 워싱턴DC 경찰이 맡을 예정이다.

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