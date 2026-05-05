[속보] 국민의힘 부산북갑 후보 박민식 선출···하정우·한동훈과 3자 구도

국민의힘이 6·3 국회의원 보궐선거 부산북갑 후보로 박민식 전 국가보훈부 장관을 5일 선출했다.

박덕흠 국민의힘 공천관리위원회 위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 경선을 거쳐 박 전 장관을 후보로 선출했다고 밝혔다.

부산 북갑은 박 전 장관과 더불어민주당 후보인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표 간 3자 구도로 치러지게 됐다.